Ján Budaj hovorí o dramatickej očiste orgánov činných v trestnom konaní, Peter Pellegrini o schátralosti

Dodal, že to potvrdil aj šéf SIS Michal Aláč v Národnej rade (NR) SR s tým, že všetko je zadokumentované a použiteľné ako dôkaz. "SIS si nesie svoju dejinnú stopu," poznamenal Budaj s tým, že sú v nej štruktúry, ktoré sa nedali a nechceli vymeniť po voľbách. "Chcú nám to zrátať," dodal. Zdôraznil, že tajná služba nie je vyšetrujúci orgán a už vôbec nie súd. Podľa jeho slov len podáva informácie a podozrenia kompetentným osobám. "Nedajú sa použiť v zmysle, že by bol obraz úplný," dodal. Opozícia v tomto podľa neho zneužíva to, že ľudia nemajú obvykle skúsenosť so správami SIS. "Sú v nich často indície, ktoré sa nepotvrdia," uviedol. Je presvedčený, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v krátkej dobe po ukončení vyšetrovaní všetko vysvetlí.

"Klame SIS či Mikulec? Môžete povedať teraz občanom, že nik nemanipuluje vyšetrovania?" pýta sa expremiér. Ak to tak nie je, tak potom podľa neho zrejme klame SIS a vláda by s ňou mala "robiť poriadky". Pellegrini hovorí, že SIS všetky podozrenia zadokumentovala a môžu byť využité ako dôkaz. "Viem so stopercentnou istotou, že informácie, že sa niečo také deje, dostávali predstavitelia štátu už niekoľko mesiacov predtým," dodal. Potvrdili to podľa neho aj konkrétni ústavní činitelia.

V súvislosti so snahou opozície odvolať Mikulca Budaj poznamenal, že ak sú nejaké otázniky o jeho minulosti, treba ich vysvetliť. Je presvedčený, že pochybnosti o jeho bezúhonnosti budú otvorené, zverejnené a vyšetrené.