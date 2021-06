Obrovská kolóna pred Bratislavou! Na diaľnici D2 začali s opravou cesty, postojíte si dve hodiny

BRATISLAVA - Na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Bratislavy sa vodiči zdržia zhruba dve hodiny, k dispozícii je iba jeden jazdný pruh. Dôvodom sú cestárske práce. Kolóny sa tvoria aj na obchádzkach cez Lamač a okolo závodu Volkswagen Bratislava. Na svojom webe o tom informuje Zelená vlna RTVS.

Približne 20 minút sa vodiči zdržia pri vstupe do Bratislavy aj na diaľnici D1 v smere zo Senca, kde je na 16. kilometri v pravom pruhu odstavené auto. S rovnakým zdržaním treba podľa Stella centra rátať v Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Zhruba 15 minút si vodiči počkajú v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy.

Kolóny sa tvoria aj v hlavnom meste. Zelená vlna informuje o 25-minútovej kolóne na Slovnaftskej v smere do centra. Stella centrum hlási zdržanie 25 minút na Hradskej, v smere od Vrakune, 20 minút na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra a 15 minút sa vodiči zdržia na Račianskej.