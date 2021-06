AKTUÁLNE Pri vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 je hodinové zdržanie: Plné sú až aj obchádzky

Kolóny na D2

Zdroj: TASR Jakub Kotian

BRATISLAVA - Pri vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 je 90-minútové zdržanie. Dôvodom je oprava mosta a zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.