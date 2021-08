Veľké plány Spolu rok a pol po volebnom debakli: V hre je ďalšie spájanie, Hipš oznámil koniec!

Informácia o možnosti opätovnej spolupráce prišla v rovnakom čase, ako predseda strany SPOLU Juraj Hipš potvrdil, že končí na svojom poste. Informáciu priniesla TV JOJ. "Nie je to o tom, že ma to nebaví," povedal im. Ako dodal, v pláne má "predstaviť novú víziu". Tou by malo byť práve spájanie so stranou Progresívne Slovensko.

Napriek tomu, že od volebného neúspechu z februára 2020 obehol sotva rok a pol, obe strany prešli zmenami a objavili sa v nich tiež viaceré nové tváre. Na čele Progresívneho Slovenska je od 2020 Irena Bihariová, dovtedajšia dvojnásobná podpredsedníčka strany. Profesiou je právnička, dlhoročne sa špecializovala na oblasť trestných činov extrémizmu sa tiež viac ako osem rokov venovala problematike anticigánizmu a postojov verejnosti voči menšinám.

Vedenie strany prevzala po neúspešnom volebnom lídrovi Michalovi Trubanovi, ktorý patril spoločne s Miroslavom Beblavým zo SPOLU k tváram dvojkoálicie pred poslednými parlametnnými voľbami. V tých však získali iba 6,97 percenta. Ako koalícia pritom zo zákona potrebovali prekročiť 7-percentné kvórumu.

Zmenami čo sa členskej základne týka prešla aj strana SPOLU. Juraj Hipš sa stal predsedom ešte v apríli 2020, ked vystriedal práve Beblavého. Legitimitu mal pôvodne do roku 2023, no zmeniť by sa to malo už po septembrovom sneme. Okrem toho ich rady v posledných mesiacioch posilnili aj odídenci zo strany Za ľudí ako Miroslav Kollár či Anrea Letanovská.

Progresívci sú spájaniu otvorení

Progresívne Slovensko v súvislosti s možným spájaním síl pre Topky.sk uviedlo, že strana Spolu bola od začiatku ich najbližším partnerom. "Progresívne Slovensko je otvorené spájaniu sa s každým, kto zdieľa naše liberálne, zelené a sociálne hodnoty a s kým dokážeme vytvoriť reálnu alternatívu diletantskej vládnej koalícii, a taktiež aj skorumpovanej opozícii," reagoval riaditeľ komunikačného odboru strany Radovan Choleva.