Miroslav Kollár priniesol ženám zaujímavý návod: To vážne? Slová o chlapskom citlivom mieste!

Namiesto témy, ktorá sa týka tajnej správy SIS a stretnutia najvyšších ústavných činiteľov s ministrami a predstaviteľmi SIS a polície, sa poslanec Miroslav Kollár rozhodol venovať inému, nemenej dôležitému problému.

"Aby som bol na tepe doby, mal by som dnes písať politické statusy o SISke, kajúcnikoch alebo aspoň o navýšení deficitu štátneho rozpočtu. Sú to iste vážne problémy, je tu zas ďalšia politická kríza, možno príde nová garnitúra skôr, ako sme plánovali, možno ešte horšia, ako táto... Ale to všetko je len pena (politických) dní," začal svoj príspevok na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nie znamená nie, páni

Pokračoval v duchu, že chce upozorniť na iný, dôležitejší problém, ktorý tu podľa poslanca bol, je a zostane. "Neakceptovateľné predátorské správanie chlapov, aktuálne na českej aj slovenskej scéne najviditeľnejšie reprezentovaných práve aktívnymi politikmi, voči ženám. Hulvátmi a hlupákmi, ktorí nerozumejú jednoduchej vete, že nie znamená nie," uviedol ďalej. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Miroslav Kollár zdôraznil, že ho vytáčajú poznámky, že "veď čo, skoro každá žena si tým prešla, chlapi sú takí". "Chlapi nie sú takí. Ja nie som taký. Neviem si to ani len predstaviť, ako môže niekto pologramotný s elementárnou mierou slušnosti a empatie vyvíjať na ženy sexuálny nátlak. Poznám aj vo svojom okolí ženy, ktoré si niečím podobným prešli, a pre mnohé to naozaj nie je šmahom ruky spracovaná trauma," pokračoval rozhorčený poslanec.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Som z podstaty plachý človek, aj vo vzťahu k ženám, ale aj k mužom – bil som sa asi dvakrát v živote. Ale takýmto chlapom, najmä tým z politiky, mám chuť dať do nosa. A vám, dámy, môžem len odporučiť – ak vás nejaký chrapúň bude obťažovať, pokojne zaútočte na TO miesto. Máme to tam citlivé," uzavrel poslanec svoj návod.