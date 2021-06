Ďalšie zmätky v očkovaní! Otvorili registráciu pre deti od 12 rokov a teraz... Rušenie termínov!

Archívne video

Ako informovala televízia Markíza, štát niektoré deti zaočkoval, iným, ktorým Národné centrum poslalo SMS správy s termínmi, ich zrazu zrušil. "Rozhodli sme sa niektoré očkovania stiahnuť, niektoré sa uskutočnili. Zrealizovali sme to pre to, aby sme ich pustili, až keď to bude pedantne nastavené aj po diskusii s pediatrami," ozrejmila pre televíziu hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Čakáreň pre deti sa totiž mala otvoriť najmä preto, aby sa zistil záujem, koľko z nnich by rodičia chceli dať zaočkovať. Zatiaľ ich je menej ako polovica. Prečo však dostali termíny a neostali len v čakárni, známe nie je. Pri očkovaní detí však musí byť prítomný pediater. Teda, keď bol v očkovacích centrách, deti zaočkovali a keď tam nebol, termíny im zrušili.

"Rozhodli sme sa, že to pozastavíme, aby sme to mali dobre nastavené a fungovalo očkovanie v praxi," dodala Eliášová. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre deti a dorast Elena Prokopová sa ospravedlnila rodičom za vzniknutú situáciu. Deti by vraj mali dostať náhradné termíny a malo by sa tak stať do pár dní.