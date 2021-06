Očkovanie proti COVIDU s odstupom rokov: Odborníci poskytli jasnú odpoveď, naša imunita hlási dobré správy

Na Slovensku sa prvou dávkou vakcíny proti covidu-19 zaočkovalo už viac ako 1,8-milióna ľudí. Tí, ktorí váhajú, či sa prihlásiť, alebo neprihlásiť do čakárne na očkovanie, si možno kladú nasledujúcu otázku: Čo spôsobí očkovanie o 5 až 10 rokov?

A práve danou otázkou sa zaoberal projekt Očami farmácie. Jeho odborníci na úvod pripomenuli, že "účinnou látkou mRNA vakcín je mRNA". „Ide o extrémne nestabilnú molekulu. Práve z toho dôvodu je potrebné udržiavať tieto vakcíny pri tak nízkej teplote. V tele vydrží len tak tak, aby dokázala stimulovať naše bunky k tvorbe S-proteínov. To sa udeje do 72 hodín. Následne je mRNA zničená,“ uviedli experti s tým, že očkovanie ale stimuluje tvorbu S-proteínov na našich bunkách. „Tieto bunky vychytia špecifické bunky imunitného systému (antigén prezentujúce bunky) a pohltia ich. Následne ich ukážu B a T-lymfocytom, čím ich aktivujú. A tým je proces ukončený. S-proteíny existujú iba niekoľko dní. Zostávajú po nich len T-lymfocyty a protilátky,“ objasnili.

Archívne video: Profesor Krčméry zodpovedal kľúčové otázky o očkovaní proti covidu-19

Ako doplnili ďalej, vo vakcínach sa ešte nachádzajú tuky, konkrétne 4 rôzne lipidy, ktoré obaľujú mRNA a slúžia ako transportný mechanizmus do bunky. „Tieto molekuly sa veľmi rýchlo metabolizujú a vylučujú z nášho tela. Všetky, vrátane tých, ktoré sú upravené kvôli stabilite, opustia naše telo v priebehu niekoľkých dní. A to je všetko. Vo vakcíne nie je nič iné (okrem cukru a nejakých solí na úpravu pH), čo by ostalo v tele dlhé roky,“ ubezpečili experti. „Všetky zložky existujú len krátku dobu. Následne sú zničené a v našom tele zostane len nová verzia imunity obohatená o schopnosť bojovať proti koronavírusu,“ zhrnuli na záver.

Všetky vedľajšie účinky po očkovaní sú krátkodobé

V podobnom duchu sa vyjadrili aj z rezortu zdravotníctva. Ministerstvo na sociálnej sieti napísalo, že všetky vedľajšie účinky popísané v príbalových letákoch registrovaných vakcín proti covidu, s ktorými sa na Slovensku aktuálne očkuje, sú krátkodobé. „Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritné,“ skonštatoval rezort. Ani podľa jeho odborníkov nie je dôvod obávať sa, že by sa niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až po rokoch.

Zdroj: FB/MZ SR

„Na Slovensku je registrovaných 82 rôznych vakcín, ani v jednom prípade nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom. MRNA vakcíny sú síce nové, ale nie sú úplne nové. Na dobrovoľníkoch sa rôzne mRNA vakcíny testovali už posledné tri roky a nie je známy žiadny prípad dlhodobých vedľajších účinkov,“ dodal rezort, ktorý poukázal na fakt, že pri covide-19 sa najčastejšie hovorí o jeho smrtnosti a dlhodobých následkoch po prekonaní nového koronavírusu. „Pri covide vieme, že je nebezpečný aj kvôli tomu, že dokáže spôsobovať dlhodobé problémy. Podľa štúdie publikovanej v časopise Lancet až 76 % hospitalizovaných s covidom pociťuje pretrvávajúce príznaky aj 6 mesiacov po vyliečení,“ pripomenulo vo svojom statuse ministerstvo.

Imunita voči novému koronavírusu vydrží roky

Podľa dvoch nových štúdií, ktoré boli zverejnené v časopise Nature a na webe BioRxiv, by imunita voči covidu-19 v kombinácii s očkovaním proti tomuto ochoreniu mala vydržať najmenej rok, no u niektorých ľudí aj celý život. Zo štúdií totiž vyplynulo, že ľudia, ktorí prekonali covid-19 a absolvovali proti nemu očkovanie, sa nebudú musieť ani preočkovať. Podľa výskumníkov v ich kostnej dreni prežívajú pamäťové bunky, ktoré sú zodpovedné za imunitnú pamäť, a podľa potreby môžu vytvárať protilátky.

Zaočkovaní ľudia, ktorí sa neinfikovali novým koronavírusom, sa podľa vedcov zrejme budú musieť preočkovať. Rovnako aj tí, ktorí síce covid-19 prekonali, no bez silnej imunitnej odpovede.