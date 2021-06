NAKA zadržala dvoch advokátov: Podpora zločineckej skupiny! Je to nepochopiteľné, tvrdí obhajca

Archívne video

Prípad dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Obhajcovia podali voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosti."Včera som sa oboznámil so vznesením obvinenia a sú to presne tie isté skutkové podstaty ako v jeho pôvodnom trestnom konaní. Čiže založenie, zosnovanie, podpora zločineckej skupiny, vydieranie a krivá výpoveď. Čiže rovnaké skutkové podstaty, ale sú to iné skutky,“ uviedol obhajca Martina Ribára Marhavý.

Z jeho pohľadu ako obhajcu je zrejmé, že vôbec nie je daný dôvod na väzobné stíhanie. "Nakoľko tie dôvody sa určitým spôsobom prelínajú s tými, o ktorých rozhodoval už ústavný súd (ÚS). Neviem, ako to vyhodnotí vyšetrovateľ a pochopil som to z náznakov, že podnet na väzbu dajú. Takže uvidíme, ako to vyhodnotí vyšetrovateľ a ako rozhodne súd,“ dodal Marhavý.

Zadržanie je podľa advokáta nepochopiteľné

„U advokáta Alexandra Fila je to rovnaké uznesenie ako u Martina Ribára. Čo sa týka môjho klienta, tak ten je stíhaný za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Druhý skutok je ako návodca na zločin krivej výpovede a krivej prísahy,“ povedal obhajca Alexandra Fila Erdős. Je pre neho nepochopiteľné, z akých dôvodov bol zadržaný jeho klient, pretože to je skutok z roku 2007. "Ak hovoríme o tom, že po štrnástich rokoch niečo vyšetrujeme a aký je tu dôvod zadržania? Mohol by pokračovať v trestnej činnosti, prípadne by mohol ovplyvňovať svedkov? Keď svedkovia, ktorí majú byť svedkovia k tejto udalosti, boli vypočutí,“ povedal obhajca.

Zdroj: TASR/Andrej Galica

"Je dôležité povedať, že môj klient vykonával len svoju prácu advokáta. A už aj ÚS SR vo veci Martina Ribára povedal, že veľmi prísne musíme pozerať a posudzovať prípadné trestné stíhanie advokátov. Lebo v takom prípade môže dochádzať do zásahov princípov právneho štátu, ak sa takýmto spôsobom kriminalizujú advokáti za to, že poskytovali právne služby," zdôraznil Erdős.

"Vzhľadom na opätovné zadržanie advokáta M. R. po zásadnom rozhodnutí ÚS SR, a aj prihliadajúc na aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách, budeme vec starostlivo sledovať," zareagovala hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory (SAK) Alexandra Donevová.

Podpora zločineckej skupiny

Obvinenie sa má týkať incidentu v bratislavskom nočnom podniku Casey klub. Ten patril skupine takáčovcov. Martin Ribár bol donedávna väzobne stíhaný, keď bol v októbri 2019 zadržaný v rámci akcie Apač zameranej voči tejto zločineckej skupine. Na strane druhej Alexander Filo však mal blízko k ich antagonistickej bratislavskej skupine piťovci. Zastupoval obžalovaných v rámci procesu s piťovcami a aj niektorých obžalovaných počas procesu v kauze vraždy študenta Daniela Tupého.

ÚS SR v máji nariadil Najvyššiemu súdu (NS) SR, aby Martina Ribár bezodkladne prepustili z väzby na slobodu. Zdôvodnil to porušením jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. NS SR mu mal zaplatiť aj trovy konania vo výške 687,70 eura.