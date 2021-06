Štátny tajomník Klus (SaS) oslavuje narodeniny: Z tej fotografie odpadnete!

Len pred pár dňami oznámil narodenie syna Leonarda a dnes prekvapil opäť. Čerstvý trojnásobný otec sa dočkal darčeka, ktorý sa v rukách muža len tak nevidí. "Tak som opäť o rok skúsenejší a šťastnejší," začal svoj narodeninový príspevok.

Štátny tajomník a pravá ruka ministra Ivana Korčoka (nom SaS) zverejnil fotografiu so skutočne netradičnou tortou. "Bodaj by nie, predstavte si, že takúto parádnu tortu k dnešným narodeninám mi vlastnoručne vyrobili moje milé kolegyne a kolegovia z kabinetu a k tomu množstvo ďalších krásnych darčekov a prianí, ktoré mi od vás prichádzajú už od včera," pokračoval ďalej a dodal:



"Ste úžasní a môj narodeninový deň č. 41 je aj vďaka vám opäť nezabudnuteľný. Ďakujem vám, veľmi si to vážim."