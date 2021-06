Je Martin Klus novou hviezdou SaS? Po sobote je odpoveď jasná, víťaz ani neprišiel na pódium, ponáhľal sa k synovi!

PEZINOK/BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že SaSka má po sobotnom hlasovaní na kongrese v Pezinku novú "rockovú hviezdu". Po tom, ako boli prečítané výsledky do republikovej rady. Zo 190 prítomných hlasujúcich členov dostal Martin Klus vyše 120 hlasov a v porovnaní s druhou priečkou tak výrazne presiahol svojich kolegov a stal sa pravdepodobne budúcou a stálou tvárou liberálov! Ten si ale večerné výsledky nestihol ani vypočuť, mal inú prácu...

VIDEO Vyhlásenie výsledkov hlasovania a tlačová konferencia po kongrese SaS:

Výsledky členom oznámil poslanec NR SR Radovan Sloboda, ktorý už v úvode prízvukoval, že hlasovanie sa pretiahlo o niekoľko hodín, lebo bolo personálne mimoriadne náročné. "Do republikovej rady strany bol počet osôb s oprávnením voliť 193, počet voličov, ktorým boli vydané volebné lístky bol 190. Počet odovzdaých volebných lístkov bol 190, počet platných volebných lístkov bol 190," uviedol Sloboda, čím dal najavo, že hlasovanie bolo pomerne jednoznačné a rozhodné.

Klus vystrelil do výšin a Sulík s ním má plány, Mihálovi sa návrat do SaS nepodaril, Drobovi áno

"Poradie zvolených kandidátov, pôjdeme podľa mandátu na 4 roky, tam boli tri miesta. Prvé miesto - Martin Klus - 127 hlasov . Druhý je zvolený Jozef Kanuščák s počtom hlasov 96. Tretím zvoleným kandidátom je Marian Viskupič s počtom hlasov 88," prezradil 4-ročné mandáty Sloboda, pričom už z rozdielu medzi Klusom a Kanuščákom je jasné, že Klus presvedčil drvivú väčšinu členov SaS o svojich schopnostiach.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Záujem mal aj bývalý člen SaS a daňovo-odvodový expert Jozef Mihál, ktorý načas zakotvil v koalícii PS/Spolu, no po včerajšku sa mu zrejme návrat medzi korene nepodaril.

Zdroj: Topky/Maarty

Korčok mu povedal, aby nešpekuloval, jeho miesto je na Slovensku

Vážnu debatu o svojej budúcnosti mal Klus aj so svojim de facto šéfom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Hovoril s ním o možnostiach svojej diplomatickej kariéry, ak by sa rozhodol skončiť v politike. "Asi si aj on myslí, že na diplomatickú kariéru mám ešte chvíľu čas," poznamenal Klus. Reagoval tak na Korčokove slová na kongrese, ktorý štátnemu tajomníkovi adresoval výzvu: "Nešpekuluj, tvoje miesto je v slovenskej politike." Týmto slovám predchádzalo ministrovo poďakovanie za spoluprácu s Klusom. Štátny tajomník nespresnil, kde by zvažoval ako diplomat v budúcnosti pôsobiť. "Keďže sa venujem európskym záležitostiam, tak týmto smerom by som sa uberal," poznamenal.

Klusovi poprial veľa šťastia ešte pred hlasovaním aj minister zahr. vecí Ivan Korčok Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Uspelo aj duo Cigániková - Droba

Nasledoval madnát na 3 roky, ktorý získal Juraj Jevin so ziskom 84 hlasov. Mandáty na 2 roky získali Miroslav Žiak (82 hlasov) a Michal Uherčík (71 hlasov). Zvyšná dva mandáty na jeden rok získalo duo župan Bratislavského kraja Juraj Droba a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková. Droba bol pritom v podobnej situácii ako Mihál, keďže sa do SaS vracal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Klus ako možná budúca, popredná tvár SaS

"Máme voľbu za sebou, chcem oceniť tých, čo tu ostali takto dlho," oznámil krátko po šiestej hodine večer Sulík, ktorý priznal, že hlasovanie sa poriadne pretiahlo. "Prišlo rekordne veľa kandidátov, členov a ľudí. 10 rokov sme nemali takúto účasť. Budúci rok už to bude kratšie," povedal Sulík a pogratuloval víťazom, no toho najväčšieho víťaza si vychutnal zvlášť.

"Predovšetkým ale gratulujem úplne jasnému víťazovi s veľkým náskokom. Martin, neviem čo si im všetko nasľuboval ... kde si?" zakoktal sa Sulík v prejave, kým v hľadisku hľadal Klusa, no márne. Ten už bol dávno na ceste domov, kde ho čaká len niekoľkotýždňový syn Leonard, ktorý prišiel na svet len koncom mája.

Vidíte? Takto sa správa víťaz, zavtipkoval na margo odchodu Klusa šéf SaS

"Martin Klus tu nie je. Vidíte? Takto to robia skutoční víťazi: Prišiel som - videl som - zvíťazil som - odišiel som - gratulujte si sami," zažartoval si na Klusov účet Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nech sa nikam nezberá. Jeho miesto je tu v SaS. Máme s ním dosť veľké plány," nehanbil sa neskôr na tlačovej konferencii povedať predseda Richard Sulík. Komentoval tým aj jeho slová o tom, že premýšľa nad diplomatickou kariérou. Týmto výsledkom zrejme Klus naštartoval aj možný kariérny postup v SaS a možno aj po období, kedy sa z postu predsedu odoberie aj Richard Sulík, ktorému končí mandát v roku 2023.

Sulík to vidí jasno, ja osobne považuje Hlas za prezlečený Smer

Sulík si nevie predstaviť budúcu spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Hlas-SD, na ktorej čele stojí nezaradený parlamentný poslanec a bývalý premiér Peter Pellegrini. Líder liberálov to vyhlásil na konci straníckeho kongresu v Pezinku. Hlas-SD označil za "prezlečený Smer".

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini raketovo vyletel, no slava vyšumí

"Môj osobný pocit je taký, že po tom, ako Pellegrini priam raketovo vyletel hore, tak sláva tak trochu vyšumí, a predpokladám, že bude pozvoľne klesať. Som dokonca pripravený sa staviť, že ak budú voľby v riadnom termíne, Pellegrini nebude víťazom týchto volieb," povedal Sulík. O to viac má podľa neho SaS dôvod sa nateraz nevyjadrovať k prípadným spoluprácam.

Pripomenul, že kongres strany dávnejšie schválil, že nepôjdu do koalície so Smerom-SD, SNS a stranou Mariana Kotlebu. "Ja osobne si neviem predstaviť spoluprácu so stranou Hlas-SD. Pre mňa je to prezlečený Smer," poznamenal šéf SaS.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Deklaruje, že jeho strana urobí všetko pre to, aby vláda na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) fungovala do riadnych parlamentných volieb vo februári 2024. Opätovne vyjadril Hegerovi podporu. "Nám sa s ním veľmi dobre spolupracuje," podotkol Sulík. Myslí si, že o tri roky odovzdajú ďalšej vláde Slovensko vo výrazne lepšom stave, ako ho oni prezvali v roku 2020.