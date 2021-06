SaS bude na sobotňajšom kongrese voliť členov viacerých orgánov strany

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) si bude na sobotňajšom straníckom kongrese voliť členov republikovej rady, rozhodcovskej komisie a revíznej komisie strany. Výsledky personálnych volieb by mali vyhlásiť popoludní. O programe kongresu informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

V úvode programu by mal vystúpiť predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík. Straníckych kolegov by mal informovať o správe o činnosti strany. V úvode kongresu sú naplánované i príhovory čestných hostí.

Následne by sa mali liberáli oboznámiť aj so správami o činnosti rozhodcovskej i revíznej komisie. Prihovoriť by sa im mal tiež generálny manažér strany Roman Foltin, či predseda organizácie Mladí SaS Ladislav Kuna.