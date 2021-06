Ficova drsná reakcia na zadržanie Szabóa: Je to organizovaný zločin! Opozícia žiada Mikulcovu hlavu

Vyjadrenie ministra vnútra Romana Mikulca

Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Adrián Szabó je obvinený z korupcie. Národná kriminálna agentúra ho zadržala vo štvrtok. Okrem neho stíhajú pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť aj bývalého riaditeľa národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka a bývalého funkcionára NAKA Mariána Kučerku. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Generálnej prokuratúry SR Dalibora Skladana.

"V uvádzanom prípade sú pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť stíhané osoby A. Sz., B. S. a M. K.," uviedol Skladan. Dodal, že ďalšie informácie vzhľadom na aktuálne štádium konania nie je možné poskytnúť.

Bernard Slobodník Zdroj: Jan Zemiar

Odvolajú ho?

Minister vnútra Roman Mikulec v stanovisku uviedol, že Szabóa môžu odvolať, ak špeciálny prokurátor potvrdí informácie závažného charakteru.

"Vymenovanie policajta, ako aj jeho odvolanie z funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je z hľadiska plnenia všetkých zákonných podmienok na vykonávanie tejto funkcie upravené v zákone č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a plne v kompetencii vlády Slovenskej republiky. Ako som deklaroval v minulosti, nemám o rozpracovaných prípadoch žiadnu vedomosť a neprislúcha mi komentovať prácu orgánov činných v trestnom konaní," povedal Mikulec.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

"Všetky dôležité kroky v personálnej oblasti podnikám na základe relevantných informácii a podkladov. Požiadam špeciálneho prokurátora, ktorý si vyhradil komunikáciu celého prípadu, o informácie, ktoré budú dostatočné na rozhodnutie k spracovaniu a predloženiu odôvodneného návrhu vláde. Ak špeciálny prokurátor potvrdí informácie, ktoré budú závažného charakteru, spracujem a predložím vláde návrh na odvolanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa. V prípade, že sa s návrhom stotožní, postúpi ho výboru pre obranu a bezpečnosť na posúdenie. Ak návrh prejde výborom, ktorý odporučí jeho odvolanie aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru, vláda riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie odvolá," dodal minister vnútra.

Hlas a žiada Mikulca, aby odstúpil

Zadržaný Szabó bol jedným z tých, ktorí sa stretli v Slovenskej informačnej službe. Podľa opozície je práve toto dôvod jeho zadržania.

"Silové zložky sa vymkli spod kontroly vlády a rozpútali medzi sebou otvorenú vojnu. Zadržanie šéfa inšpekcie Policajného zboru potvrdzuje podozrenia, že súčasná vládna garnitúra nemá záujem o dôkladné preverenie informácií SIS o existencii skupinky vyšetrovateľov a prokurátorov, konajúcej v rozpore so zákonmi, dôkazmi a spravodlivosťou. Priamu politickú zodpovednosť za to nesie minister vnútra, ktorý by mal ihneď z funkcie odstúpiť," uviedol líder HLASU Peter Pellegrini.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Pán minister vnútra, odstúpte okamžite zo svojej funkcie. Prenechajte svoje miesto niekomu, kto zavedenie v silových zložkách poriadok a kto zabezpečí, aby sa spravodlivosť na Slovensku vykonávala len na základe faktov a dôkazov, nie na základe politických objednávok. Vy ste to nedokázali, takže je najvyšší čas odísť," vyhlásil predseda HLASU. Politické nitky celého komplotu vedú podľa neho priamo k predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, ktorého kryje fiktívny premiér Eduard Heger. Preto HLAS navrhol vyslovenie nedôvery celej vláde a zbiera podpisy poslancov pod zvolanie príslušnej mimoriadnej schôdze.

"Napriek tomu je nevyhnutné, aby na post ministra vnútra okamžite zasadol človek, ktorý obnoví kontrolu nad silovými zložkami a bude zárukou dôkladného vyšetrenia podozrení smerujúcich k orgánom činným v trestnom konaní," dodal Peter Pellegrini.

Fico sa pýta, kto bude ďalší

Bývalý premiér Robert Fico tvrdí, že vo väzbe sedia desiatky ľudí bez dôvodov a bez dôvodov sú obvinení zo závažných trestných činností. "Potom, čo zobrali do väzby pána PČolinského, vykopli dvere pánovi Zurianovi, tak zobrali do väzby šéfa Inšpekcie ministerstva vnútra. Je to presne postup organizovaného zločinu," povedal Fico novinárom.