PCR testy by sme deťom v letných táboroch mohli preplácať, hovorí Gröhling

„Konzultovali sme s epidemiologickým tímom aj s ministrom zdravotníctva, ako by sme vedeli pomôcť a či sa urobí krok smerom k antigénovým testom. Ak by sme zotrvali pri PCR testoch, budem iniciovať to, aby sme tieto testy preplácali tam, kde o to požiadajú,“ povedal minister školstva s tým, že konečné rozhodnutie by mohlo byť známe už budúci týždeň.

Počas návštevy viacerých škôl v Lučenci minister školstva zdôraznil potrebu zvýšenia personálu v školách i vytvorenia inkluzívnych tímov. „Verím, že na to budeme vyčleňovať financie ešte tento rok,“ uviedol Gröhling. Pri príležitosti Európskeho dňa bicyklov minister školstva vyzdvihol i dôležitosť pohybu. „Pripravujeme výzvy na to, aby si školy mohli vytvárať centrá, kde by boli bicykle, ktoré by mohli žiaci používať na cestu do školy,“ prezradil Gröhling.