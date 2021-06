Vedci hľadali KORONAVÍRUS vo vlakoch: Nepodarilo sa im ho nájsť v ani jednej vzorke

Odber biologického materiálu stermi vo vlakoch a iných priestoroch ZSSK realizovali odborníci z BMC SAV a zaškolení pracovníci ZSSK. Testami prešli personál prvého kontaktu, rušňovodiči a nimi užívané priestory, miesta v osobných vlakoch, rýchliky a regionálne či prímestské vlaky. Odbery boli podľa predsedu predstavenstva ZSSK Romana Koreňa vykonané pred a po ceste vlaku s cestujúcimi.

Analyzované vzorky boli počas transportu udržiavané v cestovných chladničkách a prevoz vzoriek do Biotechnologických laboratórií BMC SAV bol zabezpečovaný tak, aby mohli byť analyzované do 24 hodín po odbere. Vzorky boli skúmané na prítomnosť RNA a antigénov vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Podľa vedúceho Biotechnologických laboratórií BMC SAV Vladimíra Zelníka pre izoláciu vírusovej RNA a na jej detekciu metódou RT-PCR boli použité štandardné validované metódy používané pre diagnostiku SARS-CoV-2.

"Výsledky výskumu som očakával trochu s napätím. Počet cestujúcich nám v uplynulých 14 mesiacoch dramaticky klesol, no posledný mesiac sa postupne vraciame do normálu. Spúšťame medzinárodné spoje vrátane dovolenkového autovlaku do Splitu či obľúbených IC vlakov. Všetky vlaky okrem zvýšenej frekvencie normálneho upratovania dezinfikujeme ozónom a dvakrát týždenne polymérovou dezinfekciou s účinnosťou šesť až sedem dní," povedal Koreň. Poukázal, že štandardne sa denne čistia vozne, sanita a dotykové plochy vo vlaku prostriedkami na báze etanolu a chlóru. Denne sa kontroluje klimatizácia. Minimálne raz za 24 hodín sa vykonáva prevádzkové čistenie osobných vozňov.

Zelník poznamenal, že hoci v nazbieraných vzorkách neidentifikovali vírus, neznamená to, že vo vlaku nikdy necestoval infikovaný človek. "My sme však potvrdili, že na nami testovaných miestach, ako sú sedačky, koše, často využívané tlačidlá, madlá a kľučky, vírus nezostal. Milo ma to prekvapilo a je to jednoznačne vynikajúca správa, pretože použitou metódou sme schopní identifikovať aj zvyšky už neinfekčného vírusu," povedal Zelník. Zároveň pripomenul, že je stále potrebné dodržiavať zvýšenú hygienu a v interiéri vlaku nosiť respirátor.

O výsledkoch výskumu bude ZSSK informovať cestujúcich aj v reklamnej kampani s názvom To sa vie, že cestovať vlakom je bezpečné.