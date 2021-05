Dvojica z kauzy Judáš zostáva vo väzbe: Sudkyňa nevyhovela ich žiadosti o prepustenie

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Dvojica Peter Gašparovič a Ladislav Vičan z kauzy Judáš zostáva vo väzbe. Týka sa to bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Gašparoviča a bývalého bratislavského policajta Ladislava Vičana. Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nie je právoplatné. Potvrdil to ich obhajca Adrián Kucek. Upozornil na to spravodajský portál TV Joj noviny.sk.