Cieľom plánu obnovy je posunúť celý zdravotnícky systém, vraví Eduard Heger

"Naše zdravotníctvo potrebuje vizionárov a spoluprácu tých, ktorí sa snažia urobiť zo zdravotníctva výkladnú skriňu. Dôležitosť zdravotníctva sme vyzdvihli aj v pláne obnovy," pripomenul Heger. Do zdravotníctva by malo z plánu obnovy smerovať jeden a pol miliardy eur. "Verím, že všetky reformy, ktoré sme zadefinovali v pláne obnovy, dosiahneme, hlavne keď sa všetci spojíme a nevzdáme sa," dodal Heger.

Podľa neho je čas, aby sa začalo s obnovou zdravotníctva, ktorá má viesť najmä k zvýšeniu prístupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. Heger je preto presvedčený o správnosti reformy optimalizácie siete nemocníc, na ktorej pracuje rezort zdravotníctva a podporuje ju. "V rámci vlády máme jednotný názor, že zdravotníctvo potrebuje reformy, či to bude v tmavo- alebo svetloružovom, to sa dohodneme," skonštatoval Heger. Zdôraznil však, že nemocnice sa rušiť nebudú.

Reforma ráta s investíciami do modernizácie lôžok či do výstavby nových nemocníc. Cieľom reformy je podľa Hegera aj posilnenie primárnej starostlivosti, teda všeobecných lekárov, tak aby v nemocnici končili len nevyhnutné prípady. "Potrebné je zmeniť systém a manažment," uviedol Heger.

Vytvorí sa optimálna sieť nemocníc

Optimalizácia nemocničnej siete definuje podľa rezortu zdravotníctva nárok pacienta, teda aký typ zdravotnej starostlivosti má pacient dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od indikácie, za akých podmienok a v akej kvalite. Vytvorí sa optimálna sieť nemocníc, ktorá sa bude odvíjať od reálnej potreby lôžok, stanovia sa transparentné podmienky na tvorbu siete, centralizujú sa náročné výkony.

Systém bude podľa ministerstva nastavený tak, že pacient bude mať garanciu časovej dostupnosti. Zároveň však bude mať možnosť voľby poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrovne nemocníc budú definované cez poskytovanú starostlivosť a nie podľa odbornosti. Fungovať má približne 30 bodov siete. Bod siete predstavuje nie nemocnicu, ale lokalitu. V Bratislave má byť takýchto bodov desať. Nemocnice by mali byť odstupňované podľa zložitosti výkonov. Zvýšiť sa má aj počet lôžok pri následnej starostlivosti. V praxi to má podľa rezortu zdravotníctva vyzerať tak, že na izbe by mal byť len jeden pacient, čím sa zvýši komfort. Materiál by mal byť zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní približne v auguste. Legislatívna časť by mala byť zrealizovaná do decembra tohto roka.