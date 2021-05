Smer chce ďalšiu mimoriadnu schôdzu: Zvažuje aj kroky voči Lipšicovi

"Prebehli udalosti v NR SR, ktoré definitívne potvrdili, že všetci účastníci otvorene klamali o priebehu stretnutia, ktoré bolo 17. mája," povedal Fico s tým, že preto budú zvolávať ďalšiu mimoriadnu schôdzu parlamentu. "Budeme žiadať okamžite prepustiť z väzby všetkých tých ľudí, ktorých sa dotýkalo stretnutie zo 17. mája, pretože už dlhodobo hovoríme o ovplyvňovaní svedkov, udavačov. Rovnako budeme žiadať vyvodenie zodpovednosti voči špeciálnemu prokurátorovi, ministrovi vnútra, predsedovi Špecializovaného trestného súdu," ozrejmil. Ide podľa neho o škandál, aký Slovensko doteraz nemalo. Viac povedať nechcel, pretože sa informácie týkali neverejného rokovania parlamentu.

V súvislosti s listom Lipšica parlamentu, že Vladimíra P. na rokovanie neprivedú, hovorí Fico o možnej protiústavnosti. "Ak si NR SR niekoho pozve na rokovanie, tak by tam mal byť prítomný," vyhlásil. Zdôraznil, že parlament je najvyšší orgán štátu. "Je to hrubé poníženie predsedu parlamentu a celej NR SR," reagoval na list s tým, že strane neostáva nič iné, ako ďalej "pracovať s uznesením NR SR, ako zabezpečiť pri inej príležitosti prítomnosť bývalého riaditeľa SIS na rokovaní parlamentu".

Tvrdí, že koalícia sa zrejme bojí možných slov bývalého šéfa SIS, potrebovala ho umlčať a "špinavú robotu" za ňu urobil Lipšic. "Začíname pripravovať kroky voči Lišpicovi, viem si predstaviť množstvo krokov, ktoré sa dajú v NR SR urobiť," dodal. Poukázal aj na medializované vyjadrenia, že Vladimír P. bol ochotný a chcel prísť pred parlament rozprávať. "Bol to on a SIS pod jeho vedením, ktorá otvorila tému zneužívania trestného systému, ovplyvňovania svedkov a udavačov, no a pravdepodobne zavadzal, tak ho veľmi rýchlo zatvorili do väzby," skonštatoval Fico.