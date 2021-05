Kollár predniesol správu SIS: Vyplynuli z nej závažné informácie, uviedla Zemanová

Boris Kollár

Zdroj: Topky - Maarty

BRATISLAVA - Zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú na neverejnom rokovaní Národnej rady (NR) SR predniesol šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), vyplynuli závažné informácie. Pre médiá to uviedla predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. To, či boli umelo vytvárané výpovede svedkov, nevyvrátila ani nepotvrdila. Odmieta však, že by správa hovorila o nejakom účelovom manipulovaní so svedkami na základe politickej objednávky. Toto sú podľa nej len domnienky a dohady.