Štát spustil vakcinačné certifikáty! Prvý deň systém opäť skolaboval, vyskúšali sme za vás

BRATISLAVA - Nepripravení! Presne tak by sa dal zhodnotiť chaos okolo potvrdení o očkovaní. Po prevalení skutočnosti, že Slovensko by si z potvrdení o vakcinácii mohlo urobiť originálnu výstavu sa cca po týždni situácia zmenila a Slováci sa od včera môžu pýšiť zázrakom, akým je jednotný vakcinačný certifikát. Na celoeurópsky zatiaľ stále čakáme.

Keď sa vľúdi chybička...

Ministerstvo zdravotníctva informovalo o spustení včera a prvotnému spusteniu sa nevyhli technické problémy. Za túto skutočnosť sa ospravedlnil aj samotný rezort. "O jednotný očkovací preukaz si môžete požiadať na tejto adrese: https://vakcinacia.nczisk.sk/," uviedol rezort na stránke na sociálnej sieti s tým, že certifikát poslúži najmä pri cestovaní.

"Po spustení sa vyskytli technické problémy, mrzí nás, ak ste s tým mali komplikácie. Ak ste boli očkovaný ešte pred spustením Čakárne, systém nerozpozná vaše rodné číslo. NCZI avizovalo, že toto by malo byť vyriešené do zajtra. SMS správy by už mali chodiť rýchlejšie, ale prosíme vás o trpezlivosť. Po zaslaní žiadosti vám certifikát nepríde okamžite, ale do 24 hodín," spresnil rezort na svojej stránke.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ako to funguje teraz?

Od včerajšieho spustenia došlo k výraznému zlepšeniu. Pre vyžiadanie certifikátu potrebuje te nielen sms kód, ale aj prístup na email, kam vám príde ďalší overovací kód. Certifikát o očkovaní sme obrdžali obratom. Oproti spusteniu sa teda celý proces výrazne zrýchlil.

Výhody pre zaočkovaných?

Predsedníčka zdravotníckeho výboru za SaS Jana Bittó Cigániková pre Topky potvrdila, že verí, že výhody pre zaočkovaných (napríklad účasť na hromadných akciách bez povinnosti testu) sa uzavrú už tento týždeň. "Momentálne pracujeme aj na zjednodušení covid semaforu," potvrdila našej redakcii s tým, že jednajú aj o tom, že by mali očkovaní ľudia možnosť rýchlejšie sa vrátiť do normálu.