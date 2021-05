Pri znížení trestu za marihuanu musíme odlišovať užívateľa od dílera, tvrdí Kolíková

BRATISLAVA - Súčasťou veľkej novelizácie Trestného zákona by malo byť aj zmiernenie trestov v prípade, ak sa u človeka nájde marihuana. Zákon by mal ale striktne odlišovať užívateľa drogy a jej dílera, ktorému by mali hroziť vyššie sankcie. Počas pondelkovej odbornej a politickej diskusie na tému zníženia neprimeraných trestov za marihuanu to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Novela Trestného zákona by mohla byť predložená v auguste.

Kolíková pripomenula, že podľa prieskumov 30 percent mladistvých vyskúšalo drogy. "Nechceme dekriminalizáciu drog, ale pri trestoch treba odlišovať tých, ktorým treba pomôcť a tých, ktorí majú z toho majetkový prospech," poukázala. Súčasný Trestný zákon napríklad nestanovuje, čo znamená pojem obvyklá dávka drogy, ktorý slúži práve ako rozlišovacie kritérium pri stanovovaní výšky trestu. "Ani súdna prax nie je v tomto jednotná. Niektoré súdy posielajú do väzenia za 0,2 gramu marihuany, ktoré mal vinník pri sebe, niektoré až pri 0,5 gramoch. Rozhodovacia prax súdov má byť však predvídateľná," povedala Kolíková.

Pripravovaná novela zákona by mala presne stanoviť, od akého množstva už bude držba marihuany trestná. Nižšie dávky by sa mohli vnímať ako priestupok, nie ako trestný čin. "Potrebujeme riadne rozlišovať, kedy je naozaj nevyhnutný trest odňatia slobody, a kde treba skôr prevenciu a ukladanie alternatívnych trestov," skonštatovala Kolíková.

V novele by mohla byť podľa jej slov zapracovaná možnosť upustenia od trestu odňatia slobody alebo jeho zmiernenie v prípade konzumentov drog, ak by sa dobrovoľne zúčastnili liečby závislosti. "Teraz to máme nastavené tak, že našla sa droga, treba poslať vinníka do väzenia. Ľuďom, ktorí sú užívatelia drog, by sme mali pomôcť a nie ich zatvárať," skonštatovala Kolíková. Na prísnom odlišovaní konzumentov a dílerov drog však trvá. "Za držbu drog by mali byť pre užívateľov nižšie tresty ako pre dílerov drog, tam je spoločenská závažnosť väčšia," vysvetlila ministerka.

Minister vnútra dekriminalizáciu odmieta, znižovanie trestov víta

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) zdôraznil, že marihuana stále patrí medzi omamné a psychotropné látky. Jej dekriminalizáciu odmieta, znižovanie trestov však víta. Pripomenul, že súčasná legislatíva neoddeľuje marihuanu od iných omamných a psychotropných látok. Ak by malo dôjsť k zmenám trestov len vo vzťahu k marihuane, bola by nevyhnutná úprava viacerých zákonov.

Novelizácia Trestného zákona by mala podľa neho brať do úvahy aj súčasnú situáciu v oblasti výroby drog. "Kým v roku 2000 bola marihuana pestovaná vonku alebo v skleníku, dnes väčšina produkcia pochádza zo špeciálnych podmienok - z vnútorných priestorov budov. Ide o vyšľachtené rastliny, ktoré obsahujú aj vyšší podiel THC, teda účinnej látky. Dnes tiež existujú rôzne syntetické náhrady marihuany, ktoré sú lacné a obsahujú vyšší podiel THC," priblížil Mikulec. Doplnil, že ministerstvo spravodlivosti by pri príprave novely zákona tiež nemalo zabúdať na to, že až 80 percent dopravných nehôd, ktoré sa stali pod vplyvom omamných a psychotropných látok, bolo pod vplyvom marihuany.

Policajti minulý rok zachytili 51 kilogramov marihuany. "Pre policajtov je to problém, lebo užívatelia hľadajú cesty ako si drogu zabezpečiť a potom nám rastie majetková trestná činnosť. Navyše, ak je nejaká trestná činnosť spáchaná pod vplyvom drogy, väčšina je pod vplyvom marihuany. Treba preto pri zmenách trestov zvážiť všetko," poukázal policajný prezident Peter Kovařík.

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica upozornil, že paušálne určiť množstvo drogy pre vlastnú potrebu nie je medicínsky možné. Dôvodom je aj to, že závislý človek bude mať pri sebe omnoho vyššiu dávku ako ten, ktorý drogu skúša prvýkrát. "Nevieme to presne stanoviť. V iných krajinách sa to množstvo pohybuje od 0,5 gramu do dvoch gramov," spresnil Okruhlica.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tiež odporúča netrestať, radšej využívať ochranné opatrenia, teda ochrannú liečbu, ktorú nariaďuje sudca. Okruhlica pripomenul, že prichytený s marihuanou nebývajú spravidla občasní užívatelia drogy, ale práve tí závislí. "Dôležité tiež je, aby množstvo zachytenej drogy nebolo hlavným dôkazom. Musí tam byť prítomný aj iný dôkaz, ktorý bude naznačovať, že nejde o užívateľa drogy, ale o jej dílera," dodal Okruhlica.