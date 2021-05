Minister Gröhling definitívne oznámil termín návratu do škôl všetkých žiakov: Bude to v pondelok

BRATISLAVA - Od pondelka 17. mája sa vrátia do škôl všetci žiaci na úrovni regionálneho školstva, teda žiaci materských, základných a stredných škôl. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Vysoké školy sa budú otvárať podľa COVID automatu.

Okrem toho budú môcť byť otvorené podľa ministra školstva aj základné umelecké školy či centrá voľného času a školské kluby detí. "Som rád, že toto podporila komplet celá vláda. Tým, že školstvo malo prioritu a vždy sa prepínalo skôr do jednotlivých segmentov, tak teraz ideme tiež na výnimku. Školstvo je priorita pre túto vládu," povedal šéf rezortu školstva.

Podľa regionálneho semafora budú fungovať vysoké školy. "Budúci týždeň na základe podmienok, ktoré budeme zverejňovať ešte dnes, respektíve zajtra, budú stanovené veci, ako sú stanovené skupiny, spôsob vstupu do budov a ostatné náležitosti," priblížil minister školstva. Pre vysoké školy bude pripravený manuál.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Prepíname sa do školského semafora. Ak niekde bude škola alebo trieda, kde bude nejakým spôsobom nález alebo ohnisko, tak budeme postupovať podľa štandardného spôsobu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, respektíve riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa bude môcť zatvoriť na určité dni školu," povedal minister školstva s tým, že v tomto prípade ponúkajú pre školy intervenčné testovanie.

Intervenčné testovanie má podľa Gröhlinga fungovať v dvoch fázach. "Jedna fáza je na úrovni školy, respektíve triedy. Druhá fáza je, keby sa náhodou prepínali okresy, že sa situácia v niekoľkých týždňoch do konca školského roka natoľko zhorší, že budeme musieť pristúpiť aj k radikálnejším krokom," povedal. Ako dodal, tento druh testovania na školách je pripravený.

Gröhling povedal, že vzdelávací systém sa otvára na základe rozhodnutia ministra školstva. Poznamenal, že od septembra počíta s tým, že sa bude fungovať na základe školského semafora. Ako dodal, prípadov, keď rodičia nechcú posielať deti do škôl, sa vyskytuje minimálne. To, ako sa bude postupovať pri krúžkovej činnosti či pri využití telocviční pre športové kluby v popoludňajších hodinách, by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch.