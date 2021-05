Koalícia schválila veľkú pomoc chudobným: Rozdajú viac ako 130 miliónov, koľko dostanete na dieťa?

Premiér vyzdvihol, že pomoc, na ktorej sa dohodla koalícia, je adresná. Štát chce totiž pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) podotkol, že hnutie Sme rodina medzi inými požiadavkami žiadalo jednorazovú pomoc pre rodiny s deťmi aj počas nedávnej koaličnej krízy. "Táto prvá časť tým najnúdznejším bude vyplatená prakticky okamžite – do leta," avizoval Kollár s tým, že hnutie by podporilo aj opozičný návrh podpory rodín s deťmi, čo by však bolo "na dlhé lakte", a takto pomoc dorazí skôr a bude vyššia.

Zároveň vyzdvihol, že koaličný návrh pomoci je adresnejší, a na ilustráciu uviedol, že keby sa prijal opozičný návrh pomoci v podobe 300 eur na každé dieťa, on sám by dostal vyše 3000 eur, čo nepotrebuje, pretože má dobrý plat a podniká. "Preto sme to nastavili tak, aby to dostali tí najpostihnutejší, tí najchudobnejší alebo tí najnúdznejší," vysvetlil Kollár.

Expredsedníčka sociálneho výboru Jana Žitňanská (Za ľudí) podotkla, že po prvej fáze, v ktorej pomoc dorazí len rodinám v núdzi, sa bude testovať aj druhá fáza. Ako vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), suma 333 eur bude do leta vyplatená 45.693 deťom, ktoré sa nachádzajú v rodinách v hmotnej núdzi. Bude to podľa jeho slov rýchle, pretože na to stačí nariadenie vlády. "Potom máme zadefinované ďalšie dve skupiny detí, ktorým bude tá pomoc vyplatená na jeseň a odstupňovaná podľa miery ohrozenia zasiahnutia pandémiou," vysvetlil minister.

To sa dotýka celkovo 147.653 detí v prvej skupine a 203.270 detí v druhej skupine. Týmto deťom dorazí pomoc takisto, ale treba na to najskôr zmeniť legislatívu, preto ju dostanú až v septembri alebo októbri. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová ocenila, že koaličné riešenie prišlo pred hlasovaním o opozičnom návrhu v parlamente.

Podľa mimoparlamentnej strany Hlas-SD je vládne riešenie výsmechom slovenským rodinám a neporovnateľne horším návrhom než ten ich. "Na rozdiel od podpory Hlasu-SD pre každé dieťa sa má vládny návrh týkať len rodín v hmotnej núdzi, čo znamená pomoc iba pre 45.000 detí namiesto približne milióna," porovnali členovia strany v stanovisku. Pandémia však podľa nich zasiahla všetky slovenské rodiny, v ktorých rodičia celý rok suplovali učiteľky, vychovávateľky či kuchárky a mali preukázateľne nižšie príjmy a vyššie výdavky. "Preto trváme na tom, že parlament by mal návrh Hlasu-SD podporiť ako lepšie, prospešnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie riešenie," uzavrela strana.