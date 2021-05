Zrušenie núdzového stavu je na spadnutie! Už len zopár dní a takto sa môže zmeniť náš život

Poslanci NR SR počas rokovania v parlamente

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Núdzový stav sa môže skončiť aj bez toho, aby sa ním parlament zaoberal. Na ukončenie núdzového stavu je viacero možností, technicky by parlament už k tomu ani nemusel zasadnúť a skončil by sa uplynutím 20-dňovej lehoty potrebnej na súhlas poslancov s jeho predlžovaním. V takomto prípade by sa aktuálny núdzový stav skončil 18. mája. Vládou je schválený do 28. mája. Podľa slov Ondreja Dostála (SaS) a Juraja Šeligu (Za ľudí) by sa mal skončením núdzového stavu ukončiť aj zákaz vychádzania a zhromažďovania sa.