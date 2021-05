SaSkári sa pustili do Matovičovej odvodovej reformy: Novú vládnu krízu nevylúčili a predstavili svoju!

Zvýšená daň z pridanej hodnoty (DPH) nie je riešenie. Pri vyšších sadzbách nemusí výber DPH stúpnuť, malo by to tiež negatívny vplyv na konkurencieschopnosť. Uviedol to v utorok šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Priblížil, že 25-percentná DPH je číslo, ktoré šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík počul priamo od ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Ten informácie o tom, že takéto zvýšenie navrhol, považuje za "blud".

"Problém je aj tak, že deti sa na Slovensku rodia príliš neskoro. Priemerný vek ženy pri prvom dieťati je približne 30 rokov. Ešte raz, priemerný. Je veľká skupina žien, ktorým sa prvé dieťa narodí až po tridsiatke a biologické hodiny neoklamete. Tieto ženy nedokážu mať viac ako 2 deti, pretože to prvé prichádza neskoro," tvrdí Mihál, ktorý prichádza s vlastnou verziou plánu, aby sa deti nebáli mať deti aj skôr ako pred 30-tkou.

Zdroj: Topky/Maarty

Mihál označil aj príčinu

Expert na dane okamžite pomenoval aj príčinu, prečo sa tak deje. "Zoberme si vysokoškoláčky, ktoré dnes nemajú iné výhody, majú narok len na znížený rodičovský príspevok - 270 eur mesačne," tvrdí Mihál s tým, že návrh z dielne SaS je zvýšiť tento príspevok pre vysokoškoláčky o skoro 100 eur. Dokonca uvádza, že OĽaNO, keď bolo kedysi v opozícii, predkladalo podobný návrh zvýšenia príspevku pre vysokoškoláčky. "Čiže nehovoríme nič iné, ako to, čo koaličný partner," argumentoval Mihál.

Najzasiahnutejšia skupina sú osamelé matky

Samotné OĽaNO vraj presadilo tehotenstké štipendium ale nie materské štipendium pre vysokoškoláčky. "Ďalší problém je u osamelých rodičov, najmä u osamelých matiek. Sú to najzasiahnutejšia skupina obyvateľov na Slovensku. Treba im pomôcť. Jeden zo spôsobov je tzv. náhradné výživné. Je to inštitút, ktorý sa za posledné roky vylepšoval, no nie dostatočne. Súčasná situácia ukazuje, že sú na tom tieto matky naozaj najhoršie," uvádza Mihál. Pre osamelého rodiča Mihál navrhuje aspoň 130 eur mesačne oproti súčasným 32 eurám, čo je 4-násobné zvýšenie.

Možná ďalšia kríza na obzore

Liberáli pritom nevylučujú, že z týchto nesúhlasných stanovísk v oblasti daňovej reformy v koalícii by mohla vypuknúť ďalšia kríza.

Zdroj: Topky/Maarty

Dôležité je podľa Mihála tiež zosúladenie pracovného a rodinného života z hľadiska toho, koľko detí v rodine je. "Nestačí niečo ako delené pracovné miesto, ako sa to uvádza v pracovnom zákonníku. Chceme umožniť, okrem iného, súbeh novej rodičovskej dávky a príjmu zo zamestnania," konštatuje Mihál.