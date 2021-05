Poslanci Národnej rady prerokujú zrýchlene novelu zákona o hospodárskej mobilizácii

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní novelou zákona o hospodárskej mobilizácii aj zmeny v zákone o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaním.

Novela zákona o hospodárskej mobilizácii má vytvoriť predpoklady na to, aby sa mohol skončiť núdzový stav a aby mohli naďalej platiť viaceré opatrenia na boj s pandémiou. Návrh z dielne koaličných poslancov hovorí, že niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie by mohli byť prijaté nielen v núdzovom alebo výnimočnom stave, ale aj v mimoriadnej situácii.

Z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19 a v justícii vyplýva, že advokáti, exekútori a notári by mohli počas mimoriadnej situácie či núdzového stavu voliť a hlasovať elektronicky. Podmienky, za akých sa bude volebné a hlasovacie právo vykonávať, má určovať ten, kto voľbu alebo hlasovanie zvoláva, či vyhlasuje. Malo by to byť na úvahe príslušnej komory, či túto právnu úpravu využije, konštatuje rezort.