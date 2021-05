Sme v ružovej fáze! PREHĽAD dôležitých zmien a pravidiel platných od dnešného dňa

BRATISLAVA – Od dnešného dňa sú v bordovej fáze len dva okresy a Slovensko sa na COVID automate preplo do ružovej fázy. Okrem rozvoľnenia ďalších oparení nastali zmeny aj v pravidlách karantény pre zaočkovaných, pričom sa zrušili aj seniorské hodiny v obchodoch.

VIDEO Minister zdravotníctva a hlavný hygienik informovali o nových opatreniach

Pozitívny vývoj epidemickej situácie v našej krajine prináša ďalšiu vlnu uvoľňovania reštrikcií. Väčšinu Slovenska tvoria červené (33) alebo ružové (44) okresy, v ktorých platí už iba večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00.

V bordovej farbe zostávajú okresy Považská Bystrica a Myjava so zákazom vychádzania od 5:00 do 1:00. Celodenný zákaz naďalej platí na cestu na zahraničnú dovolenku. Negatívny test nepotrebujú žiaci do školy v žiadnom okrese. Aké sú pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania, nájdete na webe rezortu vnútra.

Hodiny pre seniorov sa zrušili

Od 9. mája boli na celom území zrušené vyhradené nákupné hodiny pre seniorov i pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov.

Karanténa u zaočkovaných

Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus už nemusia ísť od 10. mája do domácej izolácie, ak nemajú príznaky covidu-19 a sú zaočkované. Aby však osoba nemusela ísť do karantény, musí byť najmenej 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny proti covidu-19, alebo štyri týždne po zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny.

Výnimku z izolácie si môžu uplatniť aj ľudia, ktorí prekonali koronavírus a do 180 dní od prekonania sa dali zaočkovať, pričom od prvej dávky očkovania ľubovoľnou vakcínou uplynulo aspoň 14 dní.

Kultúrne podujatia

Zvyšujú sa povolené počty divákov na kultúrnych podujatiach v červených i ružových okresoch. Naďalej je povolené zaplniť maximálne 50 percent kapacity. V červených okresoch, teda v druhom stupni varovania, môže byť do 200 účastníkov v exteriéri a 150 v interiéri. V ružových regiónoch, respektíve v prvom stupni varovania, povolili do 500 divákov v exteriéri a 250 v interiéri.

Povolené sú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia. Prevádzka filmových podujatí je ale možná iba v exteriéri.

Podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny. Zároveň nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom.

Pre účastníkov kultúrnych podujatí naďalej platí, že je potrebné mať negatívny výsledok testu RT-PCR/LAMP, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Výnimku majú deti do desiatich rokov, zaočkovaní a osoby, ktoré prekonali covid-19 a majú o tom doklad.

Športové kluby a kabínkové lanovky

Mení sa režim pre fungovanie športových klubov a prevádzku kabínkových lanoviek. Na umelých kúpaliskách v červených a ružových okresoch budú môcť trénovať športové kluby registrované v zväzoch. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na desať ľudí vo vnútri i vonku.

Prevádzka kabínkových lanoviek je v bordových okresoch zakázaná. V červených môže byť v kabíne jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti, v ružových môžu fungovať bez kapacitných obmedzení.