Kolíková je podľa Fica neodvolateľná: Stane sa symbolom klientelizmu i konfliktu záujmov

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa podľa Smeru-SD stane symbolom klientelizmu, ako aj konfliktu záujmov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že ministerka je neodvolateľná, vládni poslanci totiž majú podľa neho dohodu, podľa ktorej si odpustia akýkoľvek prešľap v záujme zachovania koalície. Ministerka podľa neho "požíva" aj podporu médií.

Fico hovoril o predpoklade "kšeftov" s novými budovami v súvislosti s reformou súdnej mapy. Pripomenul, že na reformu súdnej mapy pôjde 253 miliónov eur z plánu obnovy, pričom na projekt pôjdu každoročne ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) počas diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR v súvislosti so súdnou mapou poukázal na systém fungovania súdov a tiež na systém samospráv. Treba podľa neho dbať aj na sociálny rozmer súdnictva, pretože musí byť ľuďom dostupné. Kritizoval preto možné rušenie súdov pri zmenách, ktoré plánuje Kolíková.

Ministerka v reakcii odmietla, že by sa kupovali nové budovy. Pri reforme súdnej mapy sa podľa nej z pôvodných 54 vyberie 30 súdov, pričom sa zväčšia obvody. Zámerom je podľa nej zmodernizovať budovy súdov, no peniaze z plánu obnovy nevyužijú len na budovy. Použiť ich chcú na digitalizáciu či vytvorenie softvéru súvisiaceho so súdnymi spismi. Vysvetlila, že nikto zo sudcov ani justičných pracovníkov nestratí svoje miesto. Výhodu reformy vidí v tom, že bude zložitejší náhodný výber sudcov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Smer-SD kritizuje tiež to, že ministerka spravodlivosti pridelila v minulom roku financie organizáciám, ktoré podporujú homosexuálov. Fico jej vyčíta, že Matici slovenskej či protifašistickým bojovníkom nedal rezort žiadne dotácie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zopakovala, že skutočným dôvodom jej odvolávania je to, že vo väzbe skončili viacerí bývalí prominenti, bývalí funkcionári, ktorí boli blízki Smeru-SD. Títo ľudia sa podľa nej priznávajú k rôznym skutkom a vypovedajú o ďalších.