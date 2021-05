KORONAVÍRUS Premiér Heger na summite EÚ: Budeme mať dostatok vakcín? Tieto správy nepotešia!

"Najhlasnejšie tam zaznievalo, že ešte stále budeme čeliť produkčnému nedostatku vakcín. Rozprávali sme sa aj o širokom celosvetovom rozmere, čiže uvedomujeme si, že kolektívnu imunitu možno momentálne vnímame len z hľadiska národného pohľadu, ale je potrebné ju vnímať z hľadiska európskeho pohľadu," zdôraznil premiér.

Slovensko v tomto smere zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa krajiny pri distribúcii vakcín a aj pri vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 pozerali na spoločnú mieru zaočkovanosti v rámci EÚ. Keďže je dnešný svet veľmi otvorený, podľa Hegera sa treba pozerať a aj pracovať na tom, aby sa nový koronavírus "zničil" na celom svete a na to treba, aby bola zaočkovanosť vyhovujúca v rámci celého sveta.

"A toto je tá veľká výzva, kde sme sa rozprávali práve o tom, že je potrebné zvýšiť produkčné kapacity jednotlivých firiem a postupne zabezpečiť dostatok vakcín aj pre ostatné krajiny," uzavrel premiér.

Zdroj: TASR - Úrad vlády SR

Na summite budú apelovať aj na podporu podnikov

Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) bude na sobotnom summite lídrov členských štátov Európskej únie (EÚ) v portugalskom Porte apelovať aj na podporu malých, stredných ale i sociálnych podnikov. Uviedol to pre novinárov pri príchode na stretnutie lídrov.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

"Treba si uvedomiť, že z hľadiska sociálnych tém je každá krajina na inej štartovacej línii a Slovensko kladie dôraz na dve oblasti. Jednou je energetická chudoba hlavne v kontexte vysokých ambícií z hľadiska uhlíkovej neutrality a druhou je zapojenie malých a stredných podnikov, ale aj vrátane sociálnych podnikov ako chrbtovej kosti našich ekonomík," vysvetlil slovenský premiér v úvode sobotného rokovacieho dňa portského summitu.

Zdroj: TASR - Úrad vlády SR

Ako poznamenal, na podporu podnikov kladie Slovensko dôraz preto, lebo ak chcú krajiny zvládnuť "postcovidovú" fázu, tak potrebujú mať nastavené podmienky tak, aby sa nezabúdalo na tieto podniky a vytvorilo sa im priaznivé podnikateľské prostredie.

Stanovisko Slovenska, ktoré bude premiér lídrom tlmočiť, je také, že malé a stredné podniky by mali byť v dostatočnej miere zapojené do podporných programov, pretože práve v týchto podnikoch je pestrosť a to treba zohľadniť. Túto problematiku sa Slovensku podarilo dostať aj do spoločnej deklarácie.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

Na margo riešenia energetickej chudoby premiér uviedol, že v tomto momente ide o rámce a princípy a preto túto tému aj prináša na stôl v rámci diskusií. "Samozrejme, od toho sa potom odvíjajú aj ďalšie politiky," podotkol Heger.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

Témou dnešného stretnutia lídrov členských krajín sú aj vzťahy medzi EÚ a Indiou. Slovensko chce voči Indii vyjadriť solidaritu, ale nemá s ňou až tak blízke vzťahy. Bude sa preto len podieľať na spoločnom postupe s EÚ.