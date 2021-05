Veľký PREHĽAD o očkovaní: Prečo ešte nemám termín a ako dlho budem čakať? Pozrite si odpovede na najdôležitejšie otázky

Ako je teraz nastavený systém očkovania?

Keď sa očkovanie na Slovensku začalo, rezort zdravotníctva predstavil 11. fáz, podľa ktorých sa postupne mohli ľudia nahlasovať na očkovanie. To sa zmenilo po 28. apríli, kedy Slovensko nabehlo na nový systém. V rámci zlepšenia registrácie sa zrušila voľba povinnej zložky „výberu fázy“. Rozhodujúci je vek registrujúceho. Občan bude automaticky zaradený do poradia na očkovanie podľa svojho veku, čas registrácie už nie je podstatný.

Kto a kedy sa môže nahlásiť na očkovanie, resp. do Čakárne?

Od 13. apríla sa do Čakárne mohli registrovať už aj ľudia nad 40 rokov. O dva týždne bola spustená nová Čakáreň s novými pravidlami. Podľa nich sa už na Slovensku môžu registrovať všetci občania nad 16 rokov. V závislosti od veku dostanete príslušnú vakcínu.

Aký typ vakcíny mi bude pridelený po registrácii? Ako sa to dozviem?

Presný typ očkovacej látky je vždy komunikovaný spolu s prideleným termínom na očkovanie formou SMS a emailom, ktoré ste pri registrácii uviedli.

Aké vakcíny sú momentálne na Slovensku k dispozícii?

Na Slovensku sa očkuje štyrmi druhmi vakcín. Ich názvy sú známe zväčšia podľa spoločnosti, ktorá ich vyrába. V SMS vám však môže prísť informácia s konkrétnym názvom vakcín.

1. Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech

2. Moderna od spoločnosti Moderna

3. Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca (v spolupráci s Oxfordskou univerzitou)

4. Janssen od spoločností Janssen a Johnson & Johnson

Na Slovensku sa momentálne očkuje prvými troma vakcínami, štvrtou vakcínou Janssen sa od výrobcu Johnson & Johnson sa zatiaľ neprideľujú. Na Slovensku by sa však približne o dva týždne mohlo začať vakcínou Johnson & Johnson očkovať. Rezort zdravotníctva aktuálne do konca mája očakáva dodávku 46 500 týchto vakcín. "Prioritne sa uvažuje nad očkovaním nimi v mobilných očkovacích tímoch v teréne vzhľadom na možnosť ich skladovania, ako aj na fakt, že táto vakcína je jednodávková," povedala.

Zdroj: korona.gov.sk

Na termín čakám už niekoľko týždňov, som vo veku 40 +. Prečo dostali mladší ľudia vo veku 16 a 17 rokov termín skôr ako ja?

Po sprístupnení čakárne pre všetky vekové skupiny sa na očkovanie prihlásili desiatky tisíc záujemcov starších ako 16 rokov. Otvorením kapacít na očkovanie na najbližšie dni sa vytvorené voľné miesta zaplnili ľuďmi z čakárne a systém obsadzoval voľné pozície striktne podľa veku. „Najprv teda boli voľné termíny na očkovanie látkami Pfizer pridelené zaregistrovaným seniorom a chronickým pacientom s ťažkými a stredne ťažkými diagnózami. Ak sa v konkrétnych vakcinačných centrách neobsadili všetky voľné pozície, systém automaticky pridelil zostávajúce voľné termíny záujemcom vo veku 16 a 17 rokov, nakoľko vakcína Pfizer je jedinou vakcínou aktuálne používanou na Slovensku, ktorá môže byť aplikovaná ľuďom mladším ako 18 rokov (klinické štúdie u tejto vakcíny boli realizované na ľuďoch od veku 16 rokov),“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Čakáreň teda prideľovala termíny na očkovania správne – podľa veku a určenej vakcíny. Napriek tomu ministerstvo zdravotníctva prijalo rozhodnutie o preplánovaní časti záujemcov o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov na iný termín a uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, tiež chronicky chorým pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje možné komplikácie, ktoré týmto rozhodnutím spôsobí tínedžerom.

„No zároveň týmto krokom chce umožniť čo najrýchlejšie očkovanie tých, ktorí sú ochorením COVID-19 ohrození naviac – seniorom a chronickým pacientom. Ubezpečujeme všetkých záujemcov o očkovanie, ktorí sa prihlásili cez registračný formulár, že sa k svojej vakcíne určite dostanú. Aj z dôvodu, že seniori pri prihlasovaní na očkovanie nie sú príliš aktívni, zintenzívňujeme komunikačnú kampaň,“ dodala.

Prečo dostávajú 16 a 17-roční vakcínu Pfizer?

Pre vekovú hranicu od 16 do 17 rokov (vrátane) platí, že je určená očkovacia látka od spoločnosti Pfizer. Podľa oficiálnych informácií spoločnosti ide o jedinú vakcínu, ktorá bola na tejto skupine mladých testovaná a teda aj schválená na používanie.

Ako je možné, že starí ľudia nad 70 rokov čakajú na termín viac ako mesiac?

Rezort zdravotníctva eviduje, že prioritne seniori sú na očkovanie volaní v relatívne krátkom čase. „V prípade, že sa čas nadĺži, zrejme ide o vyťaženosť daného kapacitného centra. Na očkovanie sa každý dostane,“ uviedla Eliášová.

Zaočkuj babku a dedka – čo to je a ako to funguje?

Jednou z najdôležitejších vecí v tejto fáze pandémie je zaočkovať čo najrýchlejšie čo najviac starších ľudí. Rezort zdravotníctva preto spustil kampaň Zaočkuj babku a dedka. V rámci tejto kampane sa môže spolu so starými ľuďmi zaočkovať aj ich sprievod. Na očkovanie sa nemusíte nahlasovať, zaočkujú vás na mieste. Nemusí to byť nutne príbuzný či rodinný príslušník.

Môže ísť o kohokoľvek, kto daného človeka nad 70 rokov sprevádza, pričom u ľudí nad 70 musí ísť o prvú dávku. Pri druhej dávke to neplatí. Sprievod dostane rovnakú vakcínu ako človek, ktorého sprevádza. Ľudia nad 70 rokov dostávajú vakcínu Pfizer alebo Moderna.

Ako dlho sa momentálne čaká na termín?

Toto je momentálne individuálne. Závisí to od regiónu, ale aj vakcíny. „Rozdiely sú pomerne dosť dané regionálne. Doba čakania je rozdielna,“ povedal exšéf NCZI Róbert Suja. V Bratislavskom kraji sa momentálne dlho čaká na vakcínu AstraZeneca, doba môže byť až štyri týždne. V Trnavskom kraji sa dlhšie čaká aj na AstraZenecu, aj na Pfizer. Naopak vakcína Pfizer je relatívne dobre dostupná v Košickom a Bratislavskom kraji a dlhšie si na ňu počkáte v Trenčianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Poradovníky sa však stále menia, nedá sa preto presne povedať, kde a koľko sa čaká.

„Vzhľadom na priorizáciu očkovania podľa veku a aj podľa zoznamu chronicky chorých pacientov nie je možné určiť a odpovedať na otázku „ako dlho sa momentálne čaká na termín“. Dĺžka čakania je závislá na výbere miesta, na počte starších ľudí prihlásených do čakárne a aj na kapacitách vakcinačných centier,“ uviedla hovorkyňa NCZI Veronika Bauch.

Ak som dostal prvú dávku vakcíny AstraZeneca, dostanem ju aj ako druhú alebo dostanem inú vakcínu?

Slovensko má na mesiac máj objednaných ďalších 200-tisíc vakcín od spoločnosti AstraZeneca. Momentálne čaká na druhú dávku AstraZenecy okolo 150-tisíc ľudí. Podľa rezortu zdravotníctva je dostatok vakcín pre všetkých a všetci dostanú rovnakú vakcínu, akú dostali v prvej dávke. Presné údaje sa však vzhľadom na

„Tieto informácie, nakoľko by mohli byť zmätočné a reflektujúce iba aktuálny stav v danej chvíli (a nebolo by teda možné si „vyrátať“ dĺžku čakania pre ľudí v jednotlivých okresoch, pretože sa stále môžu prihlásiť na to isté miesto aj starší záujemcovia o vakcínu), nie sú verejnosti sprístupnené,“ uviedla Bauch. "Nestane sa, že by bolo nedostatok vakcín Astrazeneca pre zaočkovanie druhou dávkou," povedal Lengvarský.

V akom časovom úseku dostanem druhý termín na očkovanie?

Termín druhého očkovania závisí od typu vakcíny. Odporúčaný termín druhej dávky pri vakcíne Pfizer je 28 dní po prvej dávke. Pri Moderne je to takisto 28 dní a pri AstraZenece je to 10 týždňov po prvej dávke. SMS s presným termínom a miesto vám príde asi 2 dni vopred. Uvedené časové úseky sa však môžu líšiť vzhľadom k dodávkam a množstvu vakcín.

Druhou dávkou vakcíny AstraZeneca neboli očkovaní viacerí učitelia, neprišla im SMS. Podľa poslednej informácie sa mali očkovať ešte 24. apríla. Zatiaľ sa tak nestalo, prečo?

Zamestnanci NCZI priebežne kontrolujú dáta, ktoré do systému nahrali priamo vakcinačné centrá, kde bola učiteľom podaná prvá dávka, a všetci učitelia, ktorých vakcinácia bola NCZI zo strany vakcinačných centier potvrdená, dostanú termín druhého očkovania.

Ako mám postupovať pri zrušení alebo naopak pribudnutí vakcinačného centra? Mám si zmeniť registráciu?

Nie, zmena nie je potrebná ani ak pribudne vakcinačné centrum alebo naopak, ak ho zrušia. Ak pribudne nové vakcinačné centrum, danú registráciu systém automaticky vyhodnotí tak, že ju ihneď priradí aj k novovzniknutému vakcinačnému centru vo vami vybranom okrese.

Ak naopak sa vakcinačné centrum zruší, registráciu systém automaticky vyhodnotí tak, že ju ponechá priradenú k ostatným vakcinačným centrám vo vami vybranom okrese. Ak systém takú možnosť nebude mať (nie je žiadne iné vakcinačné centrum v danom okrese), vaša registrácia sa pridelí na najbližšie očkovacie miesto (v najbližšom možnom okrese), kde je vakcína určená pre vás dostupná.

Bude možný v najbližšej dobe aj výber vakcín?

V tejto chvíli to možné nie je, v budúcnosti však rezort nevylučuje možný výber vakcíny. "Pokiaľ bude dostatok dávok na očkovanie aj v treťom kvartále, nevylučujem túto možnosť," povedal včera na tlačovke minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na margo toho, či si budeme môcť vybrať vakcínu. Najväčší záujem je o Pfizer.

Ako je to s vakcínami AstraZeneca? Bude Slovensko objednávať aj ďalšie vakcíny AstraZeneca?

Do konca mája má prísť vyše 300-tisíc vakcín AstraZeneca a vyše milión vakcín od spoločnosti Pfizer a necelých 160-tisíc od Moderny. O ďalších dodávkach zatiaľ rezort zdravotníctva neinformoval.

Zdroj: MZ SR

Ako bude prebiehať registrácia chronicky chorých pacientov?

Zdravotné poisťovne vytvorili zoznamy svojich poistencov s chronickými ochoreniami, ktoré sú určené vo vyhláške. V prípade, ak systém spáruje údaje z registračného formulára a poisťovne, po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 65 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami. V ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a následne pacientom so stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. „Chronicky chorí sú priebežne zapracovaní do Čakárne a zoznamy zo zdravotných poisťovní sme dostali vo štvrtok,“ povedal ešte v pondelok Suja. Zoznamy chronicky chorých sa priebežne aktualizujú.

Ak vám ako chronicky chorému bola pridelená AstraZeneca, pričom máte dostať inú vakcínu, je potrebné priamo kontaktovať vašu zdravotnú poisťovňu. Na zoznamoch z poisťovní je zhruba 1,3 milióna rodných čísiel, uviedlo NCZI. V stave čakateľ na prvú dávku (či už s priradeným termínom, alebo ešte bez) je takmer 32-tisíc ľudí so závažným chronickým ochorením – ide o ľudí, ktorí dostanú termín hneď po 70-ročných. A vyše 31-tisíc ľudí čaká so stredne závažným ochorením. Tí dostanú termín po ľuďoch nad 60 rokov.