Ústavnoprávny výbor odobril novelu zákona o štátnom občianstve a ďalšie

BRATISLAVA - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR na svojom stredajšom (28. 4.) rokovaní odobril novelu zákona o štátnom občianstve, ale aj zmeny v rokovacom poriadku. Odporučil parlamentu schváliť napríklad aj novelu trestného zákona, ktorá rieši oblasť kyberšikany a ďalšie návrhy. Vyplýva to z uznesení prijatých výborom.

Novela zákona o štátnom občianstve má zmierniť podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu. Slovenské štátne občianstvo by podľa návrhu mohli získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Výbor k novele navrhol len niekoľko legislatívno-technických zmien a odporučil ju schváliť.

Výbor odobril aj novelu rokovacieho poriadku parlamentu, ktorá rieši rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. V rámci pozmeňujúcich návrhov k novele odporučil výbor zmenu účinnosti z 1. na 15. júna. Doplniť navrhuje aj prechodné obdobie, aby Kancelária NR SR mohla zabezpečiť plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z návrhu, najmä nákup technického vybavenia či personálne zabezpečenie.

Zmenu účinnosti výbor navrhuje aj pri novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a to z 1. mája na 15. júna. Novela sa venuje vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tie by podľa návrhu mali byť odôvodnené. Navrhovanou legislatívou by sa malo tiež explicitne umožniť ÚVZ, regionálnym úradom a rezortu zdravotníctva povoľovať a zrušovať výnimky z opatrení.