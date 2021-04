Temné pozadie poslanca Gyimesiho: Otec v ŠTB, syn zázračný podnikateľ! Prečo vyťahuje maďarskú kartu?

György, alebo aj Juraj Gyimesi, pochádza z Kráľovského Chlmca. Skutočnosť, že tento poslanec začal otvárať národnostné otázky, mnohých prekvapila. Témou sa totiž začal zaoberať len nedávno, ale zato poriadne. Dokonca vyhlásil, že osoba, ktorá sa do maďarskej komunity "prižení, sa nemôže považovať za súčasť maďarskej komunity".

Ako sa dostal do Národnej rady?

Gyimesi bol vo februári 2020 zvolený za poslanca NR SR ako náhradník za Jaroslava Naďa, ktorý sa stal ministrom obrany. Dostal sa tam zo 49. miesta kandidátky hnutia OĽaNO, pričom v celkovom poradí skončil na 56. mieste, a to len s 2370 prednostnými hlasmi. V parlamente pôsobí ako podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Čím sa "preslávil"?

V januári 2021 Gyimesi kritizoval navrhovanú reformu systému o štátnom občianstve a v marci 2021 sa ako poslanec bez mandátu vlády stretol v Komárne s maďarským ministrom zahraničných vecí Pétrom Szijjártoóm. Rokoval s ním o vnútroštátnych politických témach Slovenska, akou je aj dvojaké občianstvo. Následne ho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) obvinil z porušenia programového vyhlásenia vlády a konania bez akéhokoľvek mandátu. Ministerstvo si preto predvolalo maďarského veľvyslanca na Slovensku. Gyimesi následne obvinil Korčoka a štátneho tajomníka MZVEZ Martina Klusa zo šovinizmu a prirovnal ich rétoriku k mečiarizmu. Oboch zároveň nazval "hungarofóbmi". "Pán Klus opäť potvrdil svoju hungarofóbiu, keď už predtým označil maďarskú komunitu na Slovensku za bezpečnostné riziko, južné Slovensko prirovnal k vojnovej zóne a s ministrom zahraničných vecí vyvoláva vášne ohľadom Sputnika V, kým my s Igorom Matovičom robíme presný opak," napísal na sociálnej sieti. Výmenu na poste premiéra označil za liberálny puč a obvinil z neho aj prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Pomyselnou čerešničkou na torte bola návšteva expremiéra Matoviča v Maďarsku, na ktorej odmietol účasť slovenského veľvyslanca Pavla Hamžíka. Namiesto kariérneho diplomata, ktorý je v službách Slovenskej republiky dlhé roky, si so sebou vzal práve poslanca Gyimesiho.

Hlása "čistý pôvod", ktorý sám nemá?

Jeho otec Juraj Gyimesi je lekár a v rokoch 1990/91 bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR za stranu Spolužitie. Podľa publikácie Ústavu pamäti národa pôsobil v roku 1970 ako spolupracovník (alebo agent ŠTB) pod krycím menom Július.

Zdroj: NJ

Otec poslanca Gyimesiho je pritom Maďarom len spolovice, z tej druhej je Čech. Poslancova mama Nataša Gyimesi je Rusínka. Hoci poslanec tvrdí, že je Maďarom, je ním teda len z jednej tretiny. V diskusii denníka Sme, pritom tvrdil, že niekto, kto nie je Maďar, nemôže ani myslieť ako Maďar.

S otcom ho spája aj vášeň k poľovníctvu. Zadarmo sa mal dostať aj na mimoriadne exotické lokácie. V kuloároch sa špekuluje, či poslanec nevyužíva bývalé kontakty svojho otca aj na politickej úrovni. K danej téme sa nám poslanec Gyimesi nevyjadril, napriek tomu, že odpovede na otázky prisľúbil.

Zdroj: NJ

Nemusia ho ani Maďari?

S Gyimesiho názormi dlhodobo nesúhlasí ani strana Most-Híd. Jej podpredseda Konrád Rigó venoval kontroverznému poslancovi, ktorý sa snaží obmedziť aj práva žien a už dva razy hlasoval s kotlebovcami v parlamente, tvrdý status. "S veľkými obavami sledujem dianie, ktoré György Gyimesi svojimi nezodpovednými výrokmi vyprovokoval doma i v zahraničí. To, čo predvádza, je učebnicovým príkladom populistickej politiky," napísal s tým, že poslanca OĽaNO označil za populistu, ktorý si nectí písané a nepísané pravidlá v žiadnej oblasti a nemá zábrany pred ničím.

"Rozdúchava vášne, vyvoláva napätie, rozdeľuje spoločnosť. Asi má pocit, že mu to prinesie politické body. Tento pán vsadil na dejinami poznačené a krivdami zaťažené krehké slovensko-maďarské vzťahy. A vyšlo mu to," napísal Rigó na sociálnej sieti, pričom podotkol, že legislatívne výsledky poslanca sú nulové. "Vôbec sa netají tým, že za rok svojho kontroverzného bytia v politike nedosiahol žiadne legislatívne výsledky. A ani nemohol. Veď napriek tomu, že je poslancom najsilnejšej vládnucej strany, v koalícii nehľadá partnerov, ale vyrába nepriateľov. Robí to odvtedy, odkedy prekročil prah slovenského parlamentu. Skúšal témy, ktoré by mu poskytli vytúženú mediálnu pozornosť," zhodnotil vo svojom príslevku.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Šikovnejší než Mark Zuckerberg?

Ďalšou zaujímavou témou je podnikanie Gyimesiho, ktorému sa venoval od roku 2016. Stal sa stopercentným spoločníkom vo firme XENON s. r. o. v roku 2016 a od toho momentu sa jej začalo podľa výsledkov vo Finstate zázračne dariť. Podobne to bolo aj v prípade druhej firmy XENON PLUS, ktorú Gyimesi založil v roku 2018. Štatutárkou v nej je jeho mama Nataša.

Tržby spoločnosti Xenon:

2016: 25 800 EUR

2017: 178 771 EUR

2018: 423 877 EUR

2019: 883 558 EUR

Tržby spoločnosti Xenon plus:

2018: 0 EUR

2019: 188 643 EUR

Zároveň sa mu podarilo dostať vysokú dotáciu od MINEDU, ktoré v roku 2019 viedla ministerka Lubyová. Išlo o dotáciu na rekvalifikáciu občanov vo výške 210 022,80 eur. Aké boli výsledky projektu, koľko občanov sa podarilo rekvalifikovať a následne zamestnať, sme sa od poslanca Gyimesiho nedozvedeli, keďže na naše otázky neodpovedal.