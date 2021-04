EXKLUZÍVNA výpoveď z Dubaja: Obvinený Suchoba úplatky oľutoval! Úplatky pre exministra

Koncom marca sa cez telemost uskutočnil výsluch obvineného Michala Suchobu, ktorý je v súčasnosti v Dubaji. Kedy príde na Slovensko, zatiaľ jasné nie je. "Keďže mu ešte nevrátili cestovné doklady a prebieha tam extradičné konanie, táto otázka je otvorená. Ťažko predpokladať, ako sa klient rozhodne a aké budú následné kroky," povedal jeho obhajca Miroslav Ivanovič. Suchoba opísal veci, ktoré sú mu kladené za vinu v kauze Mýtnik, zo svojho pohľadu.

Podľa vyšetrovateľov mali obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, ktoré si medzi sebou podelili, zabezpečiť obsadenie riadiacich funkcií Finančnej správy, aby ovplyvňovali zabezpečenie dodania softvérových systémov. Proti Imreczemu vypovedal aj obvinený Ľudovít Makó. Ten popísal fungovanie v rámci Finančnej správy, kde pôsobil ako riaditeľ Kriminálneho odboru. "Z výpovede jednoznačne vyplýva, že dodávky IT systémov a to priamym zadaním v utajovanom režime, na čo bol oprávnený prezident Finančnej správy, boli uskutočnené spoločnosťou Allexis, ktorá bola ovládaná Michalom Suchobom," tvrdí vyšetrovateľ.

50-tisíc za usilovnú prácu

Suchoba s Brhelom mali majetkovú časť v spoločnosti Allexis. Podľa vyšetrovateľa práve preto mali záujem na tom, aby IT systémy dodávala táto spoločnosť. Spoločnosť bola zastúpená ďalšou obvinenou Janou Rovčaninovou, ktorá bola v Allexis konateľkou. "Danielovi Čehovi bola v presne nezistený deň v roku 2012 obvinený Františkom Imreczem a obvineným Michalom Suchobom zadaná požiadavka na prípravu podkladov na nákup IT systému kontrolných známok v režime stupňa utajenia VYHRADENÉ. Následne Daniel Čech, ako generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej, dodal požiadavku na tento nákup riaditeľovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu s odôvodnením potreby takéhoto systému ako aj jeho obstaranie v utajenom režime. Imrecze po predchádzajúcej dohode ako prezident Finančnej správy zriadil riadiaci výbor, ktorého predsedom bol Daniel Čech a členom ďalší obvinený Milan Grega," tvrdí vyšetrovateľ. Neskôr mal Čech za túto službu dostať od Suchobu úplatok 50-tisíc eur.

František Imrecze Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Suchoba vo svojej výpovedi tvrdí, že 50-tisíc dal Čechovi za "tvrdú prácu a nasadenie". "Chcel som sa mu odvďačiť za nasadenie a prácu na projektoch, lebo bez neho by sa tie práce určite nespravili," vypovedal Suchoba. "Neviem presne kedy to bolo, ale bolo to v decembri v Limbachu. Nikto iný z Finančnej správy odo mňa peniaze nedostal, lebo všetko ostatné riešil pán Jozef Brhel," tvrdí obvinený.

"Jediný bol Dano Čech, ktorý stále do mňa dobiedadzal s tým, že všetci ostatní dodávatelia platia, len ja nie. Ako tie úplatky pán Jozef Brhel distribuoval, ja neviem. Jediné, čo viem k tomu uviesť je, že ku koncu roka tlačil na to, aby licenčné poplatky na Maltu boli vyplatené čo najskôr s tým, že on si musí plniť svoje vianočné a novoročné záväzky. Vždy to bolo ku koncu roka v decembri," tvrdí Suchoba.

Pol milióna pre ministra

V roku 2013 podľa Suchobu padlo rozhodnutie o tom, že Finančná správa sa rozhodla dať do svojej stratégie boja proti daňovým podvodom riešenie spoločnosti Allexis s.r.o. "Vtedy si ma zavolal pán Jozef Brhel starší na desiate poschodie hotela Hilton v Bratislave a vysvetlil mi, že nebudem nikdy dodávať žiadne projekty Finančnej správe. Tak som sa ho opýtal, prečo by sa to po 20. rokoch malo meniť a on mi povedal, že sa situácia zmenila, pretože minister Kažimír ma nemá rád," vypovedal Suchoba.

"Keď som sa ho opýtal, odkiaľ má informácie, že ja mám niečo dodávať na Finančnú správu, povedal mi, že od Kažimíra a ten asi od Imreczeho," dodal Suchoba vo výpovedi. Obvinený opísal aj to, ako založili ďalšie dve spoločnosti a previedli majetkové práva k projektu ALLADIN CDK.

Jozef Brhel Zdroj: Ivan Mego

"V roku 2015 alebo 2016, nepamätám si presne, sa Brhel preriekol a povedal, že minister dostáva od neho pol milióna eur. Keď som na neho vypleštil oči, tak mi s úsmevom povedal, že Fero dostáva určite menej," šokoval Suchoba. "Bola tam ešte jedna vec v roku 2015 alebo 2016, kedy pán Brhel odo mňa chcel, aby som mu doniesol hotovostné peniaze. Myslím si, že to bolo asi v roku 2015, bolo to, keď sme spravili najväčší obrat na Finančnej správe. Tak som mu vo viacerých tranžiach odovzdal čiastku 700-tisíc eur a to buď na 10. poschofí v Hiltone alebo potom v Záhorskej Bystici v reštaurácii, jej názov neviem. V roku 2016 to bolo už iba na Trnavskej v Hiltone. Uvedené finančné poristriedky som doniesol do jeho kancelárie a on potom so mnou išiel doprava a doprava, kde bol taký malý kumbálik. Boli tam odložené viaceré fľaše a škatule a ja som to v tom kumbáli položil na poličku. V tom čase tam bol aj veľký trezor," opísal Suchoba.

Ten sa priznal aj k tomu, že Danielovi Čechovi a Františkovi Imreczemu na Vianoce daroval luxusné hodinky. "Chcel som sa im odvďačiť, pretože v roku 2015 sme nasadili VRP a ISKZ a prišlo mi to ako milé," odôvodnil Suchoba. Dodal, že nie je pravda, že by mal Imrecze, Čech alebo Makó uňho niekedy uloženú hotovosť, ako to stojí v uznesení a vznesení obvinenia.

Svoje činy ľutuje

Obvinený Michal Suchoba svoje činy na záver oľutoval a chce spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Zároveň však využil svoje právo a na otázky vyšetrovateľ odpovedať odmietol.

V kauze Mýtnik je obvinený aj František Imrecze, bývalý šéf IT sekcie Finančnej správy Milan Grega a Jana Rovčaninová. Sú stíhaní za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, podnikateľ Peter Brhel, brat Jozefa Brhela, za zločin prijímania úplatku.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Vo väzbe skončil aj podnikateľ Jozef Brhel. Po Michalovi Suchobovi pátral Interpol, nakrátko ho aj v SAE zadržali, no neskôr prepustili. V súvislosti so zásahom NAKA v akcii Mýtnik podala sťažnosť na inšpekciu ministerstva vnútra dcéra už vyššie spomínaného Petra Brhela. Konanie elitnej polície v dome, kde rodina býva, označila ako brutálne a prehnané.