Žilinka podá návrh na disciplinárne konanie voči prokurátorovi Kyselovi

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA – Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka podá návrh na disciplinárne konanie voči prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Petrovi Kyselovi pre porušenie povinností prokurátora. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. Týka sa to prípadu Jozefa Reháka, keď prokurátor ÚŠP vybavoval žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu po dobu takmer dvoch mesiacov. Generálny prokurátor to považuje za zjavné rezignovanie na zákonnú povinnosť vybavovať väzobné veci prednostne a urýchlene.