Špecializovaný trestný súd vo štvrtok neoznámi rozhodnutie o väzbe Vladimíra Pčolinského

"Počkáme na rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie, ktoré nám bude zaslané budúci týždeň, lebo dnes nám nebude oznámené," povedal obhajca Vladimíra Pčolinského Ondrej Urban. "My sme žiadosť o prepustenie z väzby dali z toho dôvodu, že v prvom skutku boli vypočutí všetci obvinení a následne kajúcnici. To znamená, že zanikol dôvod kolúznej väzby," spresnil obhajca. Postup dozorového prokurátora, ktorý mal súdu postúpiť žiadosť o prepustenie z väzby po 22 dňoch od jej podania, považuje za účelový.

Dozorový prokurátor zároveň navrhuje rozšírenie dôvodov väzby o pokračovaciu väzbu v súvislosti s druhým skutkom. "Týka sa údajného manipulovania nejakého realizačného návrhu, ktorý považujeme za nezmysel, lebo klient naopak vykonal zo svojej pozície úkony, ktoré dokazujú, že konal v súlade so zákonom a kajúcnik účelovo klame a mal by byť stíhaný za krivú výpoveď," zdôraznil Urban. S návrhom prokurátora nesúhlasí. "Jednak to podľa nášho názoru nie je procesne možné a ani procesne logické," doplnil.

Tvrdí, že uznesenie o spojení veci nebolo obhajcom a ani obvinenému doteraz doručené a preto "sudca pre prípravné konanie, ktorý je zákonným sudcom pre prvý skutok, nemôže byť ani zákonným sudcom pre druhý skutok". Vladimír Pčolinský je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca. Exriaditeľa tajnej služby zadržali príslušníci NAKA 11. marca a obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur.

Úplatok mal byť údajne za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Vypovedajú voči nemu dvaja svedkovia - kajúcnici Boris B. a bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít M. Minulý týždeň mu pribudlo ďalšie obvinenie z korupčného skutku, ktorého sa mal dopustiť v roku 2020. Obvinenia odmieta.