KORONAVÍRUS Slovensko prekvapilo v prieskume o očkovaní: Zlom oproti minulému roku, sme druhí!

BRATISLAVA - Na Slovensku môže byť proti COVID-19 o pár mesiacov zaočkovaných sedem z desiatich Slovákov. Zaočkovať sa plánuje 61 percent populácie. Je to približne dvojnásobný nárast oproti októbru 2020, keď ochotu zaočkovať sa prejavilo len približne 36 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu Globsec Vaccination Trends, ktorý realizovala organizácia Globsec počas marca. Sme dokonca druhí v tomto prieskume!

"Potenciál zaočkovania sa na Slovensku patrí k najvyšším z regiónu. Ochota zaočkovať sa určite vzrástla vďaka intenzívnej kampani zo strany štátu, ale aj vďaka významným vedeckým autoritám, ktoré sa k téme pravidelne vyjadrujú a našim mienkotvorným médiám, ktoré im dávajú priestor," skonštatovala spoluautorka výskumu a analytička Globsecu Dominika Hajdu. Naopak, 30 percent respondentov sa zaočkovať neplánuje alebo nevedia, či sa zaočkovať dajú.

Sme na prekvapivej druhej priečke, oproti minulému roku je to skok

Slovensko skončilo v tomto prieskume s 10 európskými krajinami na neuveriteľnom druhom mieste. Očkovať sa u nás chce už 61 % ľudí, pred nami je Rakúsko s dosiahnutým výsledkom 73 %, tretia je Česka republika s výsledkom 57 %. Oproti koncu minulého roka ide v našom prípade o približne dvojnásobný nárast! Na spodnej strane sa umiestnili Bulharsko a Rumunsko, kde očkovanie zvažuje len asi tretina obyvateľov.

Veríme skôr vakcínam zo západu

Jedno je však spoločné, a síce to, že obyvatelia všetkých krajín by dali prednosť hlavne vakcínam, ktoré sa vyrábajú v západnej Európe alebo v Amerike. V tomto prípade ide o také vakcíny, ako napríklad Moderna či Pfizer. Sputnik V by si vybrali len asi tri percentá obyvateľov v Česku, no až 15% obyvateľov na Slovensku. "Až 69 percent preferuje západné vakcíny alebo vakcíny schválené EMA," spresnila Katarína Klingová, spoluautorka výskumu a analytička Globsecu.

Zdroj: TASR/AP/Charlie Riedel, Liselotte Sabroe, Boris Roessler

Máme najvyšší záujem o Sputnik zo skúmaných krajín

Záujem o neregistrovanú vakcínu Sputnik V je ale na Slovensku najvyšší zo všetkých skúmaných krajín. V Česku by sa ruskou vakcínou dalo zaočkovať päť percent z tých, ktorí v prieskume prejavili záujem o vakcínu, čo predstavovalo 57 percent opýtaných. "Za vyššou ochotou dať sa zaočkovať Sputnikom V na Slovensku stojí zrejme búrlivá diskusia, ktorá v krajine bola okolo vakcíny. V iných krajinách diskusia nebola taká vyhrotená a povedomie o tejto vakcíne je dosť nízke. Nízky záujem o Sputnik V je napríklad aj v Bulharsku, čo je prekvapujúce, lebo tam stále vládne ruský sentiment," uviedla Miroslawa Sawiris, spoluautorka výskumu a analytička organizácie.

Rozhodol vek aj vzdelanie

Potenciál zaočkovanosti výrazne podľa analytičiek ovplyvňuje aj vek a vzdelanie. Prieskum ukázal, že ľudia na Slovensku s vysokoškolským vzdelaním majú o 12 percent vyššiu ochotu dať sa zaočkovať ako tí so základným vzdelaním. "Ak chceme budovať imunitu našej spoločnosti, potrebujeme masívnu informačnú kampaň, ktorá obsiahne všetky sociodemografické skupiny vrátane marginalizovaných,” poukázala Klingová. Nechať sa zaočkovať sú zároveň ochotnejší seniori. Respondenti vo veku 18-24 rokov majú 54-percentný potenciál dať sa zaočkovať, čo je o 22 percentuálnych bodov menej ako u dôchodcov.

Prieskum sa realizoval v marci 2021 na reprezentatívnej vzorke minimálne 1000 respondentov na krajinu v desiatich krajinách strednej a východnej Európy – Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Rakúsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.