KORONAVÍRUS Otázku otvorenia stredoškolských internátov budeme musieť doriešiť, uviedol Gröhling

BRATISLAVA – Otázku otvorenia stredoškolských internátov bude musieť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte doriešiť. Ak by platil súčasný COVID automat, od 26. apríla by sa stredné školy mohli otvoriť v štyroch okresoch, nemôžu však fungovať bez internátov. Po návšteve základných škôl v okrese Banská Štiavnica to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).