Deti sa vracajú do lavíc: Rezort školstva zverejnil podrobné PRAVIDLÁ! Nezabudnite na testy

Vláda v piatok schválila uznesenie, ktoré oficiálne potvrdilo prvé uvoľňovanie opatrení po dlhšej dobe. Okrem toho sa upravili aj podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka. Aké to sú? Ministerstvo školstva zverejnilo podrobné inforgrafiky.

Kto potrebuje test?

Žiaci materskej školy (MŠ), prvého stupňa základnej školy (ZŠ) alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako sedem dní). Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako sedem dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

Zdroj: MŠ SR

Do lavíc sa vrátia ôsmaci aj deviati

Od pondelka 19. apríla 2021 budú môcť nastúpiť na prezenčnú výučbu okrem žiakov doposiaľ otvorených škôl aj ôsmaci a deviataci zo základných škôl mimo čiernych okresov (podľa COVID automatu). Účasť na vyučovaní bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje COVID školský semafor.

Zdroj: MŠ SR

O týždeň sa prepneme do regionálneho COVID automatu

O týždeň – od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou epidemiologickou situáciou tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí a žiakov. Prvý až tretí ročník stredných škôl pôjde do škôl zrejme 3. mája, no rezort musí vyriešiť otázku internátov. Vysoké školy budú zrejme pokračovať dištančne do konca školského roka.

Zdroj: MŠ SR

Otázku otvorenia stredoškolských internátov budeme musieť doriešiť

Otázku otvorenia stredoškolských internátov bude musieť rezort ešte doriešiť. Ak by platil súčasný COVID automat, od 26. apríla by sa stredné školy mohli otvoriť v štyroch okresoch, nemôžu však fungovať bez internátov. Minulý týždeň to uviedol minister Gröhling. "Som veľmi rád, že sme mohli plnohodnotne otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. V rámci zberu jednotlivých dát máme na prvom stupni momentálne 78 percent žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne. Od 19. apríla nastupujú do škôl posledné končiace ročníky základných škôl a od 26. apríla celé školstvo prechádza na regionálny semafor," pripomenul Gröhling.

Zdroj: MŠ SR

"Verím, že od 3. mája pôjdeme plnohodnotne všade podľa regionálneho semaforu. Logisticky to bude veľmi náročné, ale sme na to pripravení všetkými manuálmi a interaktívnymi mapami, ktoré budeme zverejňovať," povedal Gröhling. Ako dodal, v prípade, že sa na niektorej zo škôl objaví pozitívny prípad ochorenia COVID-19, rezort je pripravený vyslať tímy a dodať kloktacie testy, aby sa čas karantény žiakov zužoval.