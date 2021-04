Matovičov asistent lieta v nepríjemnostiach: Opletačky s podozrivými osobami, spomína sa aj poistný podvod!

Píše sa o tom v článku na webe Denníka N. O tom, že pán asistent Lacena má mať "veľmi nebezpečné známosti" hovorí jeho minulosť v Nitre, odkiaľ pochádza. Za ublíženie na zdraví bol dokonca odsúdený aj Lacenov bývalý spoločník vo firme. Lacena dnes toto považuje ako chybu.

Od volieb mal Lacenu po ruke

Lacena sa začal po Matovičovom boku pohybovať od jari minulého roku, kedy OĽaNO vyhralo voľby a Matovič sa stal predsedom dnes už neexistujúcej vlády. Mal na starosti organizáciu premiérovho rozvrhu, sprevádzal ho na mítingoch a zúčastnil sa dokonca aj na niektorých pandemických rokovaniach.

Lacenova minulosť

Podľa tvrdení spomínaného denníka mal Lacena v minulosti okolo seba ľudí, ktorých vyšetrovali policajné orgány. Išlo totiž o poistné podvody. To však nie je všetko, pretože Lacenovho bývalého spoločníka odsúdili aj za ublíženie na zdraví. Prípad poistného podvodu pritom ešte stále nie je minulosť a stále ho prejednáva Okresný súd v Nitre. Lacenu síce neobvinili, no bol vypovedať ako svedok.

Lacena sa však po odchode Matoviča z funkcie premiéra koncom marca nevytratil, ale ďalej pôsobí po jeho boku už na rezorte financií ako jeho ministerský asistent.

Kamióny a podozrivý tovar v jednom z nich

V prípade poistného podvodu sa rozprávame o roku 2013. Lacena tvrdí, že sa to začalo jeho kamarátom zo sídliska Igorom Opršalom. Ten však bol vraj dobrý zrejme len na to, že mal financie, no podľa všetkého "nevedel zapnúť ani počítač". Lacena s ním začal podnikať a stal sa tak konateľom firmy Mela Trans, ktorá vlastnila kamióny a prenajímala ich.

Zlom nastal, keď polícia v jednom z kamiónov našla ukradnutý tovar. Opršala náhle obvinili z obzvlášť závažného zločinu podvodu a skončil aj vo väzbe, kde ho navštevoval aj Lacena. Okresný súd Opršala však neskôr oslobodil. Prokurátor sa síce voči rozsudku odvolal, no oslobodzujúci rozsudok aj tak neskôr potvrdil Krajský súd v Nitre. "Podľa názoru súdu prvého stupňa u obžalovaného Igora Opršala absentovala nielen objektívna stránka, ale aj subjektívna stránka podstaty žalovaného trestného činu,“ vysvetlila hovorkyňa súdu Patrícia Mišovič.

Ďalšia skupinka, kamióny a poistné podvody

V prípade Opršala však nešlo o jediné konanie na súde. V januári 2016 ho odsúdili aj za prečin ublíženia na zdraví! Lacena tvrdí, že o tomto prípade nič nevedel. Od Opršala sa neskôr dištancoval. Kamióny neskôr predal Radovanovi Šinkovičovi. Tohto človeka a jeho skupinku však vyšetrovala NAKA.

Prípad Šinkoviča bol aj medializovaný. Išlo o spôsob, akým ho policajti dostali z Kuby na Slovensko. Podľa neho išlo o únos. Obžalobu na Okresný súd Nitra podali v júli 2015. Obžalovali ešte ďalších deviatich ľudí. Išlo o poistné podvody, ktoré zahŕňali fingovanie dopravných nehôd, na ktorom sa mali podieľať všetci členovia skupiny. Nehody sa teda naozaj nestali, no na inkriminované vozidlá namontovávali falošne nabúrané náhradné diely a potom ich ukazovali v poisťovni. Tu je však problém, pretože v uznesení o vznesení obvinenia sa však spomína aj sám Matovičov asistent Lacena.

"Moje jediné šťastie bolo v tom, že som mal e-mailovú komunikáciu o tom, ako som už odovzdal kamióny pánovi Šinkovičovi,“ vysvetľuje Lacena svoju účasť v prípade. Kamióny už vraj neboli jeho, ale lízingová spoločnosť ich ešte toho času neprepísala. Preto naňho padal tieň podozrenia. "To, čo Šinkovič robil, neviem hodnotiť. V čase prepisu mal údajne na kamióne nehodu. Tým, že lízing nebol prepísaný, bol som tak inštruovaný, že musím nehodu nahlásiť ja, aj dať papiere do poisťovne. Jeho začali trestne stíhať, bol som vypovedať, a pre mňa to je vybavené," dodal Lacena. Súd ho vypočul v septembri 2020 a o veci ešte nerozhodol.

Previerka? Nepotrebujem ju

V minulosti mali asistenti premiérov aj schválené previerky, keďže prichádzali do stykov s utajovanými skutočnosťami. To ale nie je prípad Lacenu a má na to vysvetlenie. "Nepotrebujem ju, nestretávam sa so žiadnymi utajovanými skutočnosťami. Som asistent,“ hovorí Lacena, ktorý pritom Matovičovi o svojej minulosti nepovedal. Matoviča však po tomto rozhovore s denníkom Lacena o svojej minulosti vraj informoval. Ten mu podľa všetkého povedal, že mu ďalej dôveruje.