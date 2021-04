KORONAVÍRUS Matovič už vidí Sputnik doslova všade: Katastrofu v Černobyľe prirovnal k aktuálnej situácii!

Matovič prirovnal situáciu okolo Sputnika V ku katastrofe v Černobyľe

BRATISLAVA/PRIPIAŤ - Expremiér a minister financií za OĽaNO Igor Matovič je už dlhšiu dobu známy tým, že príchod ruskej vakcíny Sputnik V jej využívanie u nás považuje za svoju alfu a omegu. Má to zmysel, keďže jej expirácia čoskoro uplynie, no zdá sa, že bývalý predseda zlé úmysly okolo nej vidí už takmer všade. Predviedol to aj dnes, keď práve na 35. výročie tragédie výbuchu v Černobyle prirovnal k aktuálnej situácii okolo spomínanej vakcíny.