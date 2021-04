Analytici z Dát bez pátosu sa opäť opreli do vlády: Nesúhlas o farbe covid automatu a prirovnanie k Indii!

Hneď v úvode analytici spomínajú materiál z rokovania vlády, v ktorom sa píše: "Epidemicky sa situácia od polovice februára kontinuálne zlepšuje, avšak Slovenská republika je stále na vysokých číslach a ľahko môže opätovne začať rásť,kedy by rýchlo vznikol nápor na nemocnice a bolo by potrebné urýchlene zavadzať opatrenia a teda narýchlo prijímať núdzový stav."

Ponúkame naše videnie situácie, tvrdia analytici

Dáta bez pátosu následne konštatujú, že majú v talóne aj ich pohľad na aktuálny stav. Pripomínajú nesúlad v celonárodnej farbe v covid automate. "Počet hospitalizovaných je 1441 (to je pod 1500 však?). To sú čísla na žltú celonárodnú fázu. Slovensko je v bordovej. 3. mája sa dostaneme do červenej. 2 týždne budeme čakať na ružovú a do žltej sa dostaneme 7. júna," vyhlásili analytici.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Červená fáza už od budúceho týždňa

Slovensko od 3. mája prechádza podľa COVID automatu do druhého stupňa varovania, červenej fázy. Pravidlá pre okresy sa budú určovať na základe regionálnej situácie a podľa farby okresu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Zdroj: korona.gov.sk

Zákaz vychádzania bude po novom v okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Týkať sa to bude okresov v I. a II. stupni varovania, teda ružových a červených podľa COVID automatu. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude zákaz vychádzania od 5.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Od pondelka bude podľa COVID automatu v bordovej fáze desať okresov, červených bude 60 a v ružovej fáze ich bude deväť.

Aktuálny denný počet prípadov je podľa rezortu na úrovni približne z polovice októbra. Poklesol počet pozitívnych antigénových testov aj PCR testov. Výrazne sa zmenšili rozdiely medzi regiónmi, priblížilo MZ. Do konca mája očakáva ministerstvo 1.047.150 dávok vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Od spoločnosti Moderna to má byť 159.200, AstraZeneca má dodať 200.000 dodávok a od firmy Johnson & Johnson by malo prísť 46.500.

Terasy či fitnescentrá sú otvorené podľa rovnakých pravidiel, ako sa prijali minulý týždeň. Pre návštevy platia aktuálne pravidlá, povolili sa, navyše, návštevy vo väzniciach. "Prosíme verejnosť, aby naďalej dodržiavala stanovené opatrenia – jedna osoba na 15 štvorcových metrov a všetky protiepidemické opatrenia ako nosenie respirátora v interiéri, dôkladná hygiena rúk či predpísané rozstupy," pripomína Eliášová.