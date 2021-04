Analytik o UVOĽŇOVANÍ: Lockdown môžeme škrtnúť! Búrka už bola, skôr stretnete Yetiho než infekčného človeka

BRATISLAVA - Od pondelka sa na Slovensku otvoria obchody a služby, za istých podmienok už môžeme ísť do ZOO do botanickej záhrady či do knižnice. Po dlhšej dobe sme sa dočkali väčšieho uvoľnenia. Podľa analytika sme ako krajina premorená a tretia vlna nastala po Vianociach. Skôr podľa neho stretneme Yetiho než infekčného človeka. Pokiaľ sa COVID automat neupravil doteraz, dnes už je to zbytočné.

Analytik Ivan Bošňák si myslí, že spôsob uvoľňovania opatrení je správny, no mohol prísť skôr a postupnejšie. COVID automat sa mal meniť skôr, teraz je to už zbytočné. Ako krajina podľa neho patríme k porazeným s veľkými stratami. Pomaly sa však vraciame do normálu.

Čoskoro tu máme veľké uvoľňovanie. Stále však nie je finálny materiál s presnými pravidlami. Podľa premiéra Hegera to však nie je problém, aj keď sa prijme v piatok, keďže sa ide presne podľa COVID automatu. Je to dobrý postup?

Žiadne veľké uvoľňovanie nevidím a ani to tak nenazývajme. Veľké uvoľňovanie spustila Veľká Británia v pondelok, keď pustila ľudí do exteriéru do pubov bez testu a bez rúšok. To nám nehrozí podľa zmýšľania nášho epitímu asi ani na jeseň. Žartujem. Rovnako nám nechýba finálny materiál s pravidlami. COVID automat máme a pravidlá má jasné. Upravujeme ho už vyše 7 týždňov od skončenia okrúhleho stola pána premiéra. Samozrejme, vláda mala iné starosti ako sa zaoberať v marci pandémiou a tá pomaly odchádza napriek nezáujmu vlády čokoľvek riešiť a vyriešiť. A v prípade jej nezáujmu máme lepšie výsledky ako keď sa do toho boja s pandémiou stará. Poďme podľa automatu, naviac oproti jeho dikcii pôjdu do školy len ôsmaci.

Už ho ani nemeňme, je to zbytočná diskusia-nediskusia. Epitím nepracuje s dátovými analytikmi, nič sa tu nemodeluje dopredu, riadime sa dva týždne starými dátami, slovo predikcia epidemiológovia nepoznajú a nakoniec ho nepozná ani COVID automat. V piatok nech vláda umožní otvoriť to, čo chce otvoriť v pondelok. Obchody treba otvoriť na víkend a nie v pondelok ráno a kostoly asi tiež v na nedeľu a nie na "ďalšiu nedeľu". Od pána Hegera očakávame zdravý rozum a ja som si istý, že sa ho dočkáme. Zatiaľ ideme v starých koľajách. Na ústach a nose respirátor a na očiachch klapky. Vďaka za tých školákov na I. stupni v školách.

Viem, že som sa pýtala už viackrát, ale nie je to príliš rýchle uvoľňovanie po mesiacoch prísnych opatrení? Resp. či sme nemali začať uvoľňovať postupne a skôr. Nečakáte, že nastane podobný efekt ako v niektorých iných krajinách, ktoré uvoľnili opatrenia? Ľudia sa začali zgrupovať a nakoniec to aj tak viedlo opäť k prísnejším pravidlám, v niektorých prípadoch aj k lockdownu.

Vo všetkých krajinách otvárali za dramaticky iných podmienok. My sme na svete tretia najviac postihnutá krajina úmrtia na koronavírus (a s koronavírusom) po Česku a Maďarsku a to reportujem úmrtia postupne a neskôr ako sa stali. Trinásťtisíc úmrtí je dôsledkom toho, že asi 1,5 milióna obyvateľov si kovidom prešlo. Pri tak vysokých číslach už funguje aj matematika a ak je smrtnosť koronavírusu COVID-19 okolo 1%, tak máme zásadne iné čísla ako tie ostatné krajiny, ktoré otvárali. Nemecko je na polceste, Rakúsko rovnako. Dnes je to 6 týždňov čo nám trvale a stabilne klesajú kľúčové parametre 7-dňového priemeru infikovaných z 2350 na 780 a hospitalizovaných z 3850 na 2039 a klesajú aj počty ťažkých stavov z 800 pod 500.

Aj pred Veľkou nocou sme sa vyjadrovali, že žiadnu III. vlnu neočakávame v tejto premorenej krajine, kde máme oproti Vianociam 750-tisíc zaočkovaných a všetci čušia 100 dní doma. Všetky ostatné krajiny otvárali bez 7-dňových testov a bez respirátorov na prechádzkach v prírode. Celé Slovensko sa dostalo do šialene paradoxného stavu, v MHD nepotrebujete test a máte 100 ľudí v električke 20 minút pokope, ale do prírody LEN vo vlastnom okrese potrebujete pri opýtaní sa na cestu na Kačín od neznámeho dvakrát respirátor nasadený ako pri operácii u zubára. Po Veľkej noci neprišla nieže vlna, ale ani vlnka. Faktor rastu, teda poklesu je 6 týždňov priemerne na hodnote 0,8332 treba škrtnúť to slovo "rastu" a vymeniť za "faktor poklesu". Slovo lockdown si na Slovensku môžeme škrtnúť. Teraz si napíšme duševné zdravie a psychická pohoda. Bude to dlhá cesta.

Dlhodobo kritizujete COVID automat. Mal sa teda ešte meniť predtým ako sa rozhodlo o súčasnom uvoľňovaní?

Zmeniť sa mal pred mesiacom, teraz je to už jedno. Prešli sme do bordovej, najneskôr 26. apríla ideme do červenej a potom pôjdeme behom 3 týždňov do ružovej a aj do žltej a celé Slovensko sa bude riadiť okresnými kritériami. Tak je to správne, čierne okresy v obmedzeniach, ostatní návrat k normálu. V najlepších okresoch máme dnes menej ako jedného infikovaného v celom okrese. To nie je infekčný! To je infikovaný. Skôr stretnete Yetiho. A čo sme uvoľnili? Čo by Nemci dali za také čísla? 25 na 100-tisíc obyvateľov za 7 dní?

Nemal by sa už teda meniť?

Teraz máme dve možnosti. Buď ho nechať tak a 10. mája sa prebojujeme do okresných kritérií s menej ako 1500 hospitalizovanými, alebo ten prechod urýchliť spojením ružovej a červenej a do okresných kritérií sa prebojovať 3. mája. Upraviť treba metodiku vykazovania COVID pacientov medzi hospitalizovanými. Ak sa nedajú zaočkovať seniori a ľudia nad 40 a 50 rokov, tak budeme mať po uvoľnení vysoké príjmy týchto ľudí do nemocníc aj v júni a nepôjdeme ani na kúpalisko do Veľkého Medera, nieto ešte na futbal ako diváci. Nebudú svadby, krstiny, nebude stužková, čo mala byť v decembri 2020, nebude nič. Aj my sme navrhli výrazné zjednodušenie COVID automatu a jeho tabuliek. Pán premiér to má na stole.

Kedy budeme vidieť „efekt Veľkej noci“? Matematika Richard Kollár uviedol, že kľúčových bude nasledujúcich päť dní a že ak nejaká búrka bola, ešte ju nevidíme. Čakáte nejakú väčšiu búrku aj vy?

Búrky čakám v lete a v tom sparne dobre padnú. Ak som dobre pochopil, tak Slováci sa rozcestovali od 31. marca a vírus sa šíri za 5 - 7 dní na novú generáciu nositeľov - infikovaných. Tí by mali do 10 dní byť v nemocnici. Do nemocníc prišli, ale menej ako pred týždňom, preto kľúčových bolo predchádzajúcich 5 dní a počas nich všetko pokleslo. Od Veľkej noci sme antigénovými testami otestovali asi 2 milióny mobilných ľudí. Všade okrem pár okresov a pár firemných ohnísk poklesy. Čo potrebujeme otestovať ďalších 8 miliónov alebo tých istých štyrikrát aby sme pochopili, že búrka bola po Vianociach po zasadaní vlády, kde sa plakalo a potom po rozstrele premiéra s analytikom Bošňákom, keď vyhnal Igor Matovič národ na opätovné celoplošnoskríningové testovanie a chytili sme tretiu vlnu od konca januára do polky marca? To boli 2 búrky a dnes máme výsledok: 11-tisíc úmrtí medzi Mikulášom a dneškom. Game over.

Malo možno uvoľňovanie nastať už skôr? Možno nejaké v menšej miere, ale postupne.

Uvoľňovanie by malo nastať tak, aby sme po uvoľnení vedeli zistiť, čo je jeho výsledkom. Ale do cesty prišla Veľká noc a tak sme boli pochopiteľne opatrní. Beriem a kvitujem, súhlas. Ale teraz 2 týždne po Veľkej noci už vieme všetko. A ideme na to postupne, najprv I. stupeň, potom koncové ročníky, neskôr celý II. stupeň škôl a aj všetky ostatné veci: šport, kostoly, obchody, fitká, plavárne, divadlá, neskôr aj terasy gastroprevádzok, rekreačné a turistické zariadenia, horské strediská. Dobrý postup.

V platnosti minimálne do konca apríla ostáva núdzový stav a zákaz vychádzania. Mal by sa potom ešte predĺžiť alebo už stačilo?

Už dávno mal byť zákonom prijatý nejaký vhodný pandemický režim, ktorý by korigoval všetko to, čo je potrebné korigovať a nesiahal by do oblastí, ktoré majú byť nedotknuté. Zas je to len provizórium a vydržalo vyše roka. Sme krajina, ktorá sa bráni inováciam, lebo je to spôsob nášho rozmýšľania a dôsledok našej neschopnosti pochopiť nové zmenené podmienky. Už sme a aj budeme medzi porazenými s veľkými stratami. Ekonomické ani netušíme, materiálne rátame a ľudské už poznáme. Už stačilo.

Má zákaz vychádzania v takejto podobe, ako ho máme teraz zavedený, význam?

Úprimne? Zákaz vychádzania z úradov by som nariadil ministrom, kým nedajú veci do poriadku tak, aby sme využili eurofondy, pripravili sa na reformy a zjednodušili legislatívu a urobili podmienky pre podnikateľov znesiteľným a pre občanov ovzdušie dýchateľným. Zakázal by som im tlačovky, povolil len tlačové správy. Zákaz vychádzania potrebujeme zrušiť a rýchlo naň zabudnúť. Nie sme diktatúra, sme slobodná krajiny slobodných ľudí. Jeho význam bol vždy otázny.

Novinkou je to, že zaočkovaní zrejme nebudú potrebovať test. Je to dobré rozhodnutie? Stále môžu byť prenášačmi.

Prenášačmi vírusu a vírusov všeobecne budeme všetci až do konca nášho života. Dokonca aj baktérie prenášame. Hrôza. Celý čas pracujeme na tom, aby sme sa ochránili pred ťažkým priebehom ochorenia, aby sme limitovali hospitalizácia a zabránili úmrtiam. Cieľom je žiť bez testov a väčšinu roka aj vo väčšine prostredí aj bez rúšok. Sú krajiny, ktoré tak žijú a majú menej úmrtí a hospitalizovaných ako Slovensko a deti majú v školách viac a dlhšie ako Slovensko. Buď robia niečo zle, alebo to zle robíme my. Ľudia, ktorí prekonali koronavírus a tí, ktorí sú 4 týždne po I. dávke akejkoľvek v EÚ schválenej vakcíny (s maximálnou získanou úrovňou ochrany) by sa nemali testovať spolu s tými, ktorí majú prirodzene protilátky.

Nech sú nám príkladom krajiny, ktoré sa vracajú ku normálu a testujú dočasne staršie deti v školách a prípadne vysoko mobilné skupiny nezaočkovaných pracujúcich. S vírusom sa budeme musieť naučiť žiť a netvárme sa na Slovensku, že sme niekoho efektívne zachránili testovaním. Pod efektívnym myslím racionálne a efektívne využitie materiálnych, finančných, personálnych zdrojov v danom čase pri zvážení všetkých možných a dostupných alternatív. My sme sa ani nepokúsili.

Dvaja testovaním posadnutí vodcovia minuli stomilióny eur v asi tridsiatich vlnách testovania a následnej kontroly každého občana, zastavili elektívne operácie, nechali zdravotníkov bez náležitých odmien v nekonečných službách a národ zavreli do lockdownu zásadne celoplošne a nie regionálne, neskoro a nie načas, netrasovali ani náhodou, príbalové letáky testov si čítali hodinu pred tlačovkami, zmluvy podpisovali zásadne tajné a na odbornú verejnosť kričali, prípadne jej rovno nadávali a namiesto prečítania stoviek článkov z úspešných krajín dali na facebook tisíce nezmyselných postov. Našťastie je koniec a ideme do normálu. Ešte potrebujeme vládu vzdelaných a slušných ľudí, pár ministrov tam už je, potrebujeme doplniť a poďme sa venovať reformám. Problémom tejto krajiny sú nositelia diabolských myšlienok a realizátori nezmyselných plánov, spasitelia a mesiáši a nie prenášači vírusov.