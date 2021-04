HOAXERI sa zamerali aj na Naďa: Šéf rezortu obrany vyvracia fámy! TU je dôkaz

BRATISLAVA - Do hľadáčika hoaxerov sa tentokrát dostal minister obrany Jaroslav Naď. Na internete sa objavila informácia, že mal modrú knižku a vojne sa chcel vyhnúť. Minister to však poprel a priložil aj dôkaz.

"Myslíte, že klamárom a plateným trollom dôkaz postačí? Veľmi pochybujem," napísal na úvod Naď. Príspevok na internete zdieľali rôzni konšpirátori a podľa jeho slov aj niektorí opoziční politici. K príspevku priložil aj fotografiu.

Rozkaz znel jasne

"Je to úplne jednoduché, rozkaz od zadávateľa znel jasne: klamať o Naďovi, že má modrú knižku, keďže nič zásadnejšie nie je k dispozícii...," napísal Naď. Okrem trollov to podľa neho zdieľali aj opoziční politici, extrémisti a konšpirátori. "No a títo spoločne oklamali aj mnohých slušných ľudí," napísal.

Zdroj: Facebook/Jaroslav Naď

K príspevku priložil aj fotografiu, aby špekulácie vyvrátil. "Tu je teda dôkaz, žiadnu modrú knižku nemám, bol som štandardne odvedený na výkon povinnej základnej vojenskej služby. Po skončení vysokoškolského štúdia (to je presne to čo väčšina trollov - konšpirátorov nepozná), ma už nepovolali, pretože sa tzv. vojenčina skončila," vysvetlil minister obrany.

"Taká je pravda. Ešte že mám poriadok v osobných dokumentoch," dodal Naď. Zároveň vyzval všetkých "trollov", aby sa prihlásili a mohol ich zablokovať. Trollovia alebo hoaxeri šíria v poslednom čase nebezpčené konšpirácie, fotografie a informácie aj o očkovaní alebo koronavíruse. Zdroje, odkiaľ čerpáme informácie, si preto treba poriadne overiť.