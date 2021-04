Trapas poslankyne OĽaNO na sociálnej sieti: Situáciu musel hasiť až minister, ľudia jej to v komentároch spočítali

BRATISLAVA - O tom, že pri písaní statusov si treba dávať pozor na fakty sa už viackrát presvedčili aj niektorí vysokopostavení politici. Výnimkou nie sú ani poslanci z vládneho OĽaNO. Jeden takýto trapas sa podaril podpredsedníčke výboru pre európske záležitosti a členke klubu vládneho OĽaNO Zite Pleštinskej. Statusom chcela prejaviť vďaku vojakom bojujúcim v prvej línii počas pandémie, no nedala si pozor na čísla. Situáciu musel v komentároch zachraňovať až sám minister obrany Jaroslav Naď!

Uznávame, že Pleštinská to myslela dobre a chcela sa týmto gestom poďakovať vojakom, no nevedomky sa dostala do problému s číslami. Slovensko totiž zďaleka nemá taký vysoký počet príslušníkov ozbrojených síl, ako uviedla Pleštinská, ktorá dokonca v statuse označila aj ministra obrany Jaroslava Naďa.

Zdroj: Facebook/Zita Pleštinská

V komentároch to vybuchlo

Ľudia, ktorí sa do danej problematiky vyznajú trochu lepšie okamžite uvideli neuveriteľné číslo, ktoré politička uviedla a hneď jej to pripomenuli. Nechýbal medzi nimi ani známy bloger Radovan Bránik, ktorý sa Pleštinskej spýtal, odkiaľ zobrala ďalších 60-tisíc vojakov oproti súčasnému stavu. "Ale úplne vážne, kde? Počet vojakov stabilne osciluje už roky okolo čísla 16-tisíc. Časť z nich pracovala na riešení covidovej krízy," vysvetlil Pleštinskej Bránik.

Zdroj: Facebook/Radovan Bránik

Status musela viackrát opraviť

Trapas by sa aj podarilo rýchlo zachrániť, keby Pleštinská (alebo jej asistent) status neopravil vyše trikrát a stále to neboli posledné úpravy, aspoň tak o tom vypovedá história príspevku na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Zita Pleštinská

Trapas hasil aj minister

Status napokon až po tom, ako prišiel s komentárom sám minister obrany Jaroslav Naď upravila Pleštinská do finálnej podoby. Číslo na pravú mieru upravil až sám minister. "Ide o tzv. človekodni. Číslo sedí, ale nie je to počet rôznych vojakov, ale počet nasadených vojakov na celý deň," dovysvetlil v komentári minister.