KORONAVÍRUS Prezidentka podpísala balík noviel v súvislosti s druhou vlnou pandémie

Zuzana Čaputová

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Za nežiaduce účinky po očkovaní neregistrovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 prevezme zodpovednosť štát. Platiť to má, kým nebude očkovacia látka zaregistrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA). Predĺži sa tiež trvanie dočasnej odbornej stáže zahraničných zdravotníckych pracovníkov v slovenských nemocniciach z 90 dní po skončení krízovej situácie na 180. Zjednoduší sa aj ich vstup do pracovného pomeru počas boja s pandémiou. Vyplýva to z balíka noviel v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktorý v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.