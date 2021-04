MIMORIADNE Obrovský zvrat v prípade Sputnika V: Rusi chcú vakcíny naspäť!

RDIF podľa agentúry TASS povedal, že slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) porušil zmluvu tým, že zadal testovanie dodaných dávok Sputnik V laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete oficiálnych laboratórií Európskej únie, hoci táto sieť je dostupná.

Fond na twitteri uviedol, že takisto požiadal o zaslanie šarže do špeciálne certifikovaného laboratória na ďalšie kontroly. ŠÚKL skôr uviedol, že vakcíny, ktoré dostal, sa líšili od šarží preskúmaných Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a odborným časopisom Lancet. RDIF podľa Reuters tvrdia, že všetky šarže sú rovnaké.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries.