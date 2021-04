Do programového vyhlásenia vlády je potrebné zapracovať veci, ktoré sa už udiali, tvrdí Heger

Eduard Heger

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Do programového vyhlásenia vlády (PVV) je potrebné zapracovať veci, ktoré sa už udiali. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že by to bol zlý signál, keby ho len skopírovali.