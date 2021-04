KORONAVÍRUS je stále tu: Veľký PREHĽAD praktických rád! Buďte opatrní, šírenie dokážete zastaviť

Vedkyňa Slovenskej akadémie vied a členka iniciatívy Veda pomáha Jana Lindbloom vypracovala niekoľko bodov, ktoré by sme mali mať pri koronavíruse na pamäti. Vedci a odborníci dlhodobo vyzývajú, aby sme boli opatrní a pomohli k zlepšeniu pandemickej situácie.

Vysoké počty hospitalizovaných a úmrtí sú pravdivé, verme lekárom, ktorí opisujú vážnu situáciu v nemocniciach

Nikto nemá záujem na tom, aby boli uvádzané údaje horšie, než v skutočnosti sú. Ani politici, ani lekári, ani farmaceutické firmy. Ochorenie Covid-19 je zradné v tom, že u jednotlivých ľudí môže prebiehať úplne rozdielne. Niektorí ľudia nemajú žiadne príznaky, iní len mierne a ďalší skončia v nemocnici. To, že sme my alebo naši známi zvládli covid len s ľahkým priebehom ešte neznamená, že vážnosť pandémie a ochorenia je nafúknutá alebo vymyslená. Osobná skúsenosť je, pochopiteľne, pre každého najpresvedčivejšia, no pre vyvodzovanie zovšeobecňujúcich záverov nestačí.

Zdroj: Getty Images

Účinný liek na Covid-19 zatiaľ nemáme

Každý človek a najmä každý lekár si želá, aby sme mali liek, ktorý účinne a len s minimálnymi nežiaducimi účinkami vylieči každého chorého pacienta s Covidom. Žiaľ, ako-tak účinných liečiv máme zatiaľ len zopár. V nemocniciach je pacientom poskytnutá všetka starostlivosť a liečba, aká je momentálne dostupná a schválená ako bezpečná. Vyjadrenia, že pacientov je možné poľahky vyliečiť a iba lekári sa o to nesnažia, sú nepravdivé tvrdenia, ktoré bolestivo zasahujú všetkých zdravotníkov, ktorí od snahy a vyčerpania ledva stoja na nohách.

Šírenie vírusu sa dá výrazne znížiť a keby sme sa úplne všetci ozaj snažili, tak by sme dokázali šírenie vírusu aj zastaviť

Ak by sme sa nestretávali, vírus by sa nešíril. Šírenie vírusu závisí len od našich stretnutí. Neprepadajme preto fatalistickým postojom, že vývoj epidémie sa nedá zvrátiť, že je to už všetko jedno. Každé stretnutie, ktoré prebehne v rúškach, vonku a so vzájomným odstupom a najmä každé stretnutie, ktoré si odoprieme, radikálne znižuje šancu, aby sa vírus mohol šíriť ďalej.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Ľudia sa v drvivej väčšine prípadov nakazia od tých, ktorých poznajú (rodina, kamaráti, kolegovia) a nie od cudzích niekde vonku

Pri stretnutiach s ľuďmi, ktorých nepoznáme, správne uvažujeme, že môžu byť nakazení. Pri nákupe v obchode alebo pri testovaní bývame ostražitejší a chránime sa rúškom, respirátorom alebo aj odstupom. Ak sme však s ľuďmi, ktorých poznáme, s ľuďmi, s ktorými sa stretávame častejšie alebo ku ktorým máme vzťah, tak pocit ostražitosti vystrieda dôvera alebo domnienka, že hádam sme zdraví. Rúško buď nemáme vôbec alebo len tak trochu, aby sa nepovedalo. Chránime sa pred cudzími, no nechránime sa pred našimi známymi, hoci práve pri komunikácii s blízkymi ľuďmi, či už v rámci širšej rodiny, pri stretnutiach s kamarátmi alebo v práci, čelíme neporovnateľne vyššiemu riziku možnosti nákazy.

Vyhýbajme sa tomu, aby sme sa stretli s druhými ľuďmi vo vnútri

V čase nepriaznivej epidemickej situácie je najvhodnejšie a najprospešnejšie, ak osobné stretnutia čo najviac obmedzíme. Ak je však niekto v situácii, že sa potrebuje s niekým stretnúť, tak nech sa radšej stretnú vonku než vo vnútri. Aj ulica predstavuje oveľa vetranejší a tým bezpečnejší priestor než hociktorá miestnosť v interiéri. Ak sme vonku a ak máme pri komunikácii s druhými aj nasadené rúška, tak je veľmi nepravdepodobné, aby sme sa nakazili.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Vírus sa šíri pri rozprávaní a spievaní

Mnohí ľudia majú na stretnutiach alebo v práci prekrytú tvár rúškom vtedy, keď nekomunikujú. V momentoch, keď potrebujú druhým niečo povedať a najmä, ak sú v hlučnejšom prostredí, tak podídu bližšie a aby sa im ľahšie rozprávalo a aby im bolo lepšie rozumieť, tak si rúško z tváre odkryjú. Nasadia si ho naspäť až potom, keď dohovoria. Mali by sme to robiť presne opačne. Rúško by sme si mali nasadiť práve vtedy, keď ideme druhému človeku niečo povedať. Čím hlasnejšie hovoríme či spievame, tým väčšia je šanca na prenos infekcie.

Nejde len o to, či sa nakazíte, ale aj to, aké veľké množstvo vírusu na vás infikovaný človek prenesie

Čím väčšiu dávku vírusu na vás nakazený človek prenesie, tým je vyššia pravdepodobnosť, že budete mať ťažší priebeh ochorenia. Niektorí ľudia vám môžu vravieť, že nemá zmysel nosiť rúško, pretože aj tak vás nemusí ochrániť a môžete sa nakaziť. Áno, rúško nedokáže úplne zabrániť riziku infekcie, no výrazne znižuje pravdepodobnosť, že sa nakazíte. Rúško tiež pomáha v tom, že hoci by ste sa aj nakazili, tak množstvo vírusu, ktoré sa dostane do vašich dýchacích ciest, bude menšie, než keby ste rúško vôbec nemali. Menšie množstvo vírusu je jedným z faktorov, ktoré zvyšujú šancu, že priebeh vášho ochorenia bude o niečo ľahší.

Nákazlivý nie je iba ten, kto kašle

Aj ten človek s ochorením Covid-19, ktorý nekašle a ktorý nemá príznaky, môže nakaziť druhých. Ľudia, ktorí sú infikovaní koronavírusom, bývajú nákazliví približne od tretieho po dvanásty deň odvtedy, čo sa sami nakazili. Môže to však byť aj skôr alebo dlhšie. To, že nemáte príznaky a cítite sa dobre, neznamená, že sa môžete stretnúť s druhými ľuďmi. Môžete byť infekční a nakaziť ďalších.

Ak žijete v „čiernom regióne“ alebo v okrese so stúpajúcim počtom pozitívnych prípadov a máte symptómy ochorenia, potom je pravdepodobné, že máte Covid

Keď ľudia pocítia, že sa necítia dobre (cítia sa slabí, majú bolesť hlavy, triašku alebo ich škriabe v krku), mnohým napadne, že „to nemusí byť hneď covid“, že „to môže byť hocičo, veď iné choroby predsa nezmizli“. Usúdia, že aj napriek tomu, že sa necítia dobre, tak zvládnu ísť ešte do práce alebo vybaviť, čo treba. Ak je však počet prípadov vo vašom okrese vysoký alebo stúpajúci, ak ste boli v kontakte s druhými ľuďmi a máte príznaky, tak je pravdepodobné, že máte covid. A to dokonca aj vtedy, ak máte negatívny antigénový test. Ak sa necítite dobre, nespoliehajte sa na negatívny výsledok antigénového testu a s druhými ľuďmi sa nestretávajte.

Očkovanie je najistejšou stratégiou, aby ste s ochorením covid neskončili v nemocnici

Áno, je možné, že aj napriek zaočkovaniu vakcínou proti Covid-19 sa nakoniec týmto vírusom nakazíte. Klinické štúdie však ukazujú, že aj keby ste sa nakazili, tak ochorenie bude mať ľahší priebeh. U väčšiny ľudí však vakcína vytvorí dostatočné množstvo protilátok a tak budú voči ochoreniu Covid-19 aspoň na nejaké obdobie imúnni – ani neochorejú a ani nebudú infekciu šíriť.