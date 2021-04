Polícia obvinila 52-ročného muža z Novej Ľubovne, ktorý zaútočil na policajtov

K útoku došlo v utorok (30. 3.) v nočných hodinách pred jedným z rodinných domov v obci Nová Ľubovňa. Hovorkyňa ozrejmila, že policajná hliadka bola vyslaná do tejto obce z dôvodu, že tam došlo k priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Podozrivým bol práve 52-ročný muž, poškodenou bola 19-ročná žena.

Ako ďalej opísala Ligdayová, z dôvodu podania vysvetlenia policajti tohto muža odvádzali, no on bol voči nim agresívny a vulgárne im nadával. Jedného z policajtov udrel do tváre a napriek tomu, že bol vyzvaný, aby upustil od svojho konania, oboma rukami chytil policajta pod krkom.

„Následne bol spacifikovaný a boli voči nemu použité donucovacie prostriedky v zmysle zákona, boli mu priložené putá. Muž aj naďalej kládol aktívny odpor a kopol jedného z policajtov do brucha,“ priblížila hovorkyňa. Vyšetrovateľ podľa jej slov už spracoval návrh na podanie obžaloby.