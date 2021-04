Hrozí Matovičovmu hnutiu rozpad? VIDEO Jeden z poslancov sa rozhodol opustiť loď

Mladý liberál sa o prekvapenie nepostaral po prvý raz. Do povedomia verejnosti sa zapísal najmä svojim spodným prádlom. To sa mu podarilo svetu predviesť v jednom z jeho menej vydarených streamov. Verejnosť ho tak mala možnosť vidieť v režime hore biznis, dole riadna párty! Následne prekvapil koncom roka, kedy svoje kolegyne z Národnej rady desil tým, že im ukazoval svojho Pytóna. Teraz však zašiel ešte ďalej!

Poslanec Stančík si povedal, že zmena je život a zatúžil prezliecť stranícke tričko. Presvedčila ho strana Smer-SD. Pritom pre našu redakciu sám priznal, že najprv bol voči strane Roberta Fica skeptický: "Počas rokov ich vlád dochádzalo k systematickému rozkrádaniu štátu a aj počas kampane sme sa voči ním vymedzili." Čo teda zmenilo jeho postoj? Poslanec poznamenal, že naňho zapôsobila predovšetkým odbornosť jedného zo známych "smerákov". "Potom som si, ale prečítal knihu "100 najlešpích statusov Ľuboša Blahu" a práve veľdielo tohto odborníka ma presvedčilo," poznamenal poslanec s tým, že tvorba Ľuboša Blahu je porovnateľná s klasikmi svetovej literatúry. "Presvedčilo ma to prejsť do strany Smer-SD," poznamenal pre našu redakciu a dodal: "Verím, že tento prestup pomôže nájsť porozumenie medzi OĽaNO a Smerom."

Stanovisko predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča zisťujeme a správu budeme aktualizovať.

Prekvapil aj expremiér!

To, že Matovičovo hnutie je samé prekvapenie dokázal aj expremiér Igor Matovič. Na svojom obľúbenom komunikačnom kanály odhalil dlhoočakávaného nominanta na post minsitra práce, sociálnych vecí a rodiny. Nomináciu Jozefa Hlinku totiž prezidentka Zuzana Čaputová zmietla zo stola. Aktuálna vláda tak prijala mandát z jej rúk nekompletná. Igor Matovič však našiel riešenie, ktoré je síce šokom, ale logiku by malo.

Veď povedzme si úprimne" Kto z aktuálnej politiky by toho o rodine mohol vedieť viac? "Toľko chodil okolo horúcej kaše, až sa nakoniec rozhodol - Ministrom práce, sociálnych vecí a RODINY bude priamo šéf hnutia SME RODINA Boris Kollár. Teším sa,) ... a teraz nám to všetkým ukáže, ako sa to robí,))," napísal nový minister financií Igor Matovič na svojom súkromnom profile na sociálnej sieti.

