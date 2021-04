Psychológ áno, duchovný nie? Vláda povolila ďalšiu výnimku! Ľudia sú z nej rozčarovaní

Podľa zastupujúceho ministra zdravotníctva Eduarda Hegera je výnimka zo zákazu vychádzania stanovená na to, aby ľudia v prípade, že to potrebujú, vyhľadali duchovnú starostlivosť. Verí, že ľudia to obchádzať nebudú. Tvrdí, že ide o odporúčanie konzília odborníkov. To však neznamená, že by mali byť omše alebo bohoslužby, ani že by ľudia mali obchádzať zákaz cestovania mimo okresu. Podľa Hegera je to výnimka pre tých, ktorí potrebujú duchovnú starostlivosť.

"Ľudia dnes môžu ísť k psychológovi, ale už nemôžu ísť k duchovnému, ktorý robí podobnú činnosť," vysvetlil Heger. Podmienky k výnimke zo zákazu vychádzania má určiť hlavný hygienik Ján Mikas. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara považuje v stredu vládou schválenú výnimku zo zákazu vychádzania, ktorá sa týka cesty na účel individuálnych duchovných potrieb za krok správnym smerom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kramara dodal, že sú radi, že sa vláda rozhodla legálne garantovať aspoň možnosť individuálnej pastorácie. "Z rozhodnutia vyplýva, že cesta do a z kostola dostala výnimku zo zákazu vychádzania. Kto bude chcieť, môže sa aspoň súkromne pomodliť v kostole, za dodržania platných hygienických predpisov. Doteraz sa, žiaľ, opakovane stávalo, že polícia kostoly zatvárala," uviedol Kramara. "Máme nádej, že čo najskôr dôjde aspoň k čiastočnému uvoľneniu úplného zákazu verejných bohoslužieb," povedal Kramara. Podľa neho aj zvažovaný spôsob v exteriéri by bol pravdaže lepší, než teraz platný úplný zákaz.

Ľudia sú rozčarovaní

S rozhodnutím vlády pridať výnimku zo zákazu vychádzania na individuálnu duchovnú starostlivosť nie sú všetci úplne spokojní. Ľuďom to príde ako zbytočný risk a obávajú sa, že sa opäť naplnia nemocnice. Aj napriek tomu, že sa u nás očkujú starší ľudia, ani zďaleka nemáme vyhraté. Na Slovensku je nateraz zaočkovaná len zhruba tretina ľudí starších ako 70 rokov.

"Nie je kresťanstvo o tom, pomáhať aj blížnemu svojmu? Pod tým rozumiem aj to, že v súčasnej dobe by sa malo myslieť hlavne na seba navzájom a nielen na seba a svoje potreby. Kebyže som veriaca, osobne mi je jedno, či sa modlím doma alebo idem do kostola, veď Pánbožko je všade okolo nás, či? Opäť sa vďaka uvoľňovačkám a vďaka tomu, že bude Veľká noc, situácia na Slovensku zhorší," napísala Mirka.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

"Tak s arcibiskupom sa už stretol a opatrenia uvoľnil, teraz prosím, aby sa stretol aj s majiteľmi hotelov, reštaurácií, fitiek atď. oni majú skutočne existenčné problémy, narozdiel od mnohých veriacich," odkázala Ľubica.

"Ja by som rád poprosil veriacich spoluobčanov, aby urobili štátnické gesto a túto možnosť nevyužili. Veľká noc bude aj o rok a "individuálna duchovná starostlivosť" sa dá riešiť aj bez návštevy kostola. Skúste jogu alebo prechádzku v prírode. Tá je aspoň dielom stvoriteľa, narozdiel od cirkvi," pridal sa Patrik.

Vláda v súvislosti s Veľkou nocou aj naďalej vyzýva na ostražitosť, podľa Eduarda Hegera ďalej potrebujeme núdzový stav a dodržiavanie prísnych pandemických opatrení. Opakovane ľudí vyzýval, aby sa správali zodpovedne.

Kostoly bude možné navštíviť na tento účel od štvrtka 1. apríla. Okrem toho v stredu tiež parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.